Messi y un aviso: "Esta Selección siempre compite y va a hacerlo hasta el final"

Lionel Messi habló tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde, por 3 a 2, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

"Esta Selección siempre compite y va a hacerlo hasta el final", avisó el capitán argentino, autor del 1 a 0 parcial en Miami.

Además, el rosarino marcó la importancia de la pelota parada, ya que los tantos de Lisandro Martínez y Cristian Romero, en el tiempo extra, llegaron por esa vía.

"Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada que no veníamos concretando, que que en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores", entendió el 10.

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También analizó el partido ante los africanos, antes del cruce ante Egipto por octavos de final, el martes a las 13.

"No pudimos presionarlo bien, nos quedaban lejos las líneas", entendió Messi.

"Quedamos un poco descoordinados y siempre ellos eran uno más, por eso retenían la pelota y nos hacían correr porque no podíamos presionarlos bien", agregó Lio.