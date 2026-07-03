El caso de la nutria: encontraron el video completo en uno de los celulares

El sistema UFED será utilizado para tratar de profundizar la investigación.

"Obtuvimos una información parcial de lo que buscábamos", declaró Santiago Garrido, secretario de la Fiscalía General, al dar detalles de la inspección de los teléfonos celulares de los dos jóvenes imputados por la cruel matanza de una nutria.

El visu realizado por peritos a los celulares de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre permitieron recuperar el video completo y original del ataque animal, registrado a principio del mes pasado, cuyos fragmentos se habían viralizado y desembocaron en la investigación penal.

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"El video completo se encontró en el teléfono de Bravo. Y sirve para corroborar toda la información que teníamos y garantizar su incorporación probatoria sin posibilidad de cuestionamiento por parte de la defensa", confirmó el vocero.

Lo que no se pudo identificar en ninguno de los dispositivos son supuestos mensajes de los acusados hacia una tercera persona que podría tener una intervención como encubridor, al ser quien supuestamente se llevó el coipo fallecido desde el escenario del hecho hacia otro lugar.

En ese caso, según se informó, se apelará a un estudio técnico más profundo.

"En 15 días vamos a someter a los teléfonos a los equipos al UFED (Universal Forensic Extraction Device), que permiten determinar si hay contenido borrado de los mismos", explicó Garrido.

Bravo y Santerre son los estudiantes de Huanguelén que se filmaron y se viralizaron en nuestra ciudad cuando atacaban a golpes y patadas a una indefensa nutria, hecho que primero motivó una fuerte reacción a través de las redes y luego la investigación de rigor.