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Mundial FIFA 2026.

Para agendar: cuándo, dónde y a qué hora vuelva a jugar la Selección Argentina

El combinado nacional se metió en octavos de final tras superar a Cabo Verde.

La Selección Argentina venció esta noche a Cabo Verde y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

De esta manera, la próxima presentación del combinado nacional será ante Egipto, que eliminó a Australia en 16avos.

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El partido se disputará el próximo martes, desde las 13, en Atlanta.

El que avance se de ese duelo jugará el sábado, desde las 22, otra vez en Kansas.

Por la otra llave, ahí estarán Suiza, Colombia o Ghana.

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