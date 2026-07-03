Economía desigual: se acentúa la caída del consumo en las provincias del norte

Según un informe de origen universitario, se derrumban las ventas en el norte del país. El detalle señala que esto comenzó en 2026 con una caída interanual del 1,5% en enero y con un primer cuatrimestre que registró una contracción acumulada también del 1,5%.

En ese escenario, este año presenta al consumo sin impulso claro y con un comportamiento defensivo que limita expectativas de expansión. Esto se desprende de la información establecida en el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP).

Mientras no se recomponga el poder adquisitivo, el principal componente de la demanda agregada seguirá condicionado por la prudencia de hogares que ajustan cada peso antes de gastarlo.

Por estas razones, referentes y entidades de Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca y Formosa advierten que la situación tiene a profundizarse.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Jujuy los datos oficiales provienen de la Encuesta de Supermercados de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), el organismo estadístico provincial que releva todos los mese las ventas en 39 bocas de expendio de la provincia.

Según este informe, en abril de 2026 las ventas a precios constantes -descontando el efecto de la inflación- registraron una caída interanual del 6,6%. Con este resultado, el acumulado del primer cuatrimestre muestra un retroceso del 10,4% respecto del mismo período de 2025.

El informe señala que el volumen vendido continúa siendo menor que hace un año. En los valores corrientes, las ventas totalizaron $28.973 millones durante abril, un 22% más que igual mes del año pasado.

Sin embargo, este crecimiento responde al incremento de los precios, no al aumento del volumen. Es la inflación la que mueve la aguja, no el consumo, se indicó. (Ambito)