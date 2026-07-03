El dólar oficial volvió a subir y encadenó su tercera semana al alza: ¿cómo cerró en Bahía?
En la city, los expertos creen que en el transcurrir del segundo semestre habrá una contracción en la oferta de divisas.
El dólar oficial subió sobre el cierre de al semana, luego de que pausara el jueves su racha alcista. Así, anotó su tercera semana consecutiva al alza y se consolidó cerca de la zona de los $1.500.
Bahía Blanca, el dólar oficial cotizó a la baja cerrando a 1.464,59 pesos para la compra (-$0,58) y 1.516,14 pesos para la venta (-$0,33) para la venta, lo que se traduce en una variación negativa de 0,02%, siendo el spread de 51,55 pesos.
El blue, en nuestra ciudad, cerró en 1.498 pesos para la compra (-$15) y 1.526 pesos para la venta (-$15), siendo la variación de -0,97% y el spread de 28 pesos.
Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) ralentiza su ritmo de compra de divisas, aunque las reservas crecieron y volvieron a superar los u$s48.000 millones. La city evalúa cómo continuará la tendencia en los próximos meses.
El tipo de cambio mayorista, en la City porteña, ganó $0,5 a $1.488,5 para la venta y subió 0,8% ($11) en la semana. La distancia con el techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.810,56, se ubicó al 21,4%. En el segmento de contado se operaron casi u$s799 millones.
Los contratos de futuros operan con bajas generalizadas de hasta 0,3% para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.505 para fines de julio y que lo hará a $1.647 para el cierre de enero.
En la jornada, el monto operado totalizó los u$s997 millones.
La tendencia alcista del tipo de cambio se observa desde junio, luego de varios meses de estabilidad o retroceso. El mes pasado, repuntó 5,3% y renovó máximos a nivel anual.
A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostuvo a $1.510 para la venta, por lo que el dólar tarjeta se ubicó a $1.963. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial marcó un promedio ponderado en los $1.507,05 para la venta.
Entre los paralelos, el MEP opera a $1.524,32, mientras que el CCL lo hace a $1.592,63. En tanto, el dólar blue cayó $10 a $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Dólar, reservas y perspectivas
El BCRA mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s25 millones, por lo cual las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.215 millones.
Sin embargo, el dato más relevante de la rueda volvió a estar en las reservas internacionales brutas, que alcanzaron máximos de un mes.
El stock subió u$s948 millones y finalizó en u$s48.004 millones, por lo que volvió a superar el umbral de los u$s48.000 millones, algo que no ocurría desde el 4 de junio.
Además, en las dos primeras jornadas de julio, las reservas acumularon una mejora de u$s3.131 millones, después de la fuerte caída contable registrada en el cierre de junio.
Lo cierto es que la City monitorea con atención la tendencia a futuro, con el foco puesto en la oferta de divisas que tenderá a reducirse a medida que avance el segundo semestre y termine de quedar atrás la liquidación de la cosecha gruesa. Si bien no se esperan grandes sobresaltos cambiarios, sí se prevé un impulso alcista más claro. (Con información local y de Ámbito).