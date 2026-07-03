Boccatonda: la risa por lo que le decía la gente de Comercial cuando erraba y el desafío de Sportivo ante San Lorenzo

Sportivo Bahiense se metió en la final del primer tramo, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, tras ganarle la serie 2-1 a Comercial, con una muy buena producción, entre otros, de Mateo Boccatonda.

"Comercial es un gran equipo. La verdad que la Liga de Plata está muy pareja y nosotros fuimos de visitantes a una cancha difícil, para traernos el juego a casa", recordó, en relación a lo que significó empatar la serie en White, tras perder el primero como local.

El tricolor pone el foco en la defensa, aunque adelante cuenta con diferentes variantes, así dijo Boccatonda en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16 por La Nueva Play.

"Tenemos muchos recursos ofensivos, pero nuestro juego se centra en la defensa. Hemos dejado en marcadores bajos a los rivales y anoche, por suerte, pudimos repetirlo", destacó.

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Mateo fue el goleador de Sportivo, con 25 puntos, después de un comienzo errático.

"Arrancamos flojos, yo en lo personal también, y me río, je, porque me acuerdo de una chicana de gente de Comercial que me decía 'seguí así Boccatonda'. Pero el partido es largo, cada uno sabe sus momentos, cada uno tiene que seguir haciendo su trabajo y hay que saber exprimir los momentos de cada jugador", entendió.

Contra San Lorenzo, su próximo rival, el tricolor perdió en el único partido de esta temporada.

"Perdimos en la fase regular, pero no estábamos en un buen nivel colectivo como hoy", comparó.

Sportivo se armó para ser protagonista y sabiendo que podían meterse en la pelea por el ascenso.

"Desde el día uno de pretemporada todos estábamos convencidos de que teníamos con qué, aunque después depende de mil variables. De a poco nos vamos ensamblando como grupo y equipo, dentro y fuera de la cancha", destacó.

"Sabemos que muchos han puesto como candidato a San Lorenzo, y tiene material, así que es un plus tratar de ganarles la serie. Mucho depende de nuestro laburo. Hay que estar convencidos de eso y pensar que es una serie larga", opinó.

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