Djokovic le ganó a Rinderknech y se metió en los octavos de final de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic (7º) se metió en los octavos de final de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, luego de su triunfo en cuatro sets sobre el francés Arthur Rinderknech (25º).

Djokovic, que se consagró en siete ocasiones en la "Catedral del tenis" (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), se impuso por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4) luego de tres horas de juego.

De esta manera, el tenista más ganador de la historia se enfrentará en los octavos de final con el ruso Roman Safiullin, que este viernes dio una de las sorpresas de la jornada al derrotar al brasileño Joao Fonseca (26.º) en sets corridos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este resultado le permitirá al serbio "salvarse" de enfrentar a Fonseca, quien lo eliminó hace pocas semanas en Roland Garros en un impresionante partido donde dio vuelta una desventaja de 2-0 en sets.

Djokovic, que a sus 39 años se mantiene en la élite del tenis, va en busca de su vigésimo quinto título de Grand Slam para seguir ampliando su propio récord.

También Sinner

En la jornada de este viernes también se dio el triunfo del italiano, número 1 del mundo y campeón defensor de este torneo, Jannik Sinner, quien venció 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby.

Su próximo oponente será el japonés Shintaro Mochizuki, quien sorprendió al mundo al derrotar en cuatro sets al español Rafael Jódar (23.º).

Otra de las grandes sorpresas del día llegó de la mano del alemán Jan-Lennard Struff, por su victoria por 7-6(4), 7-6(5) y 7-5 sobre el ruso Daniil Medvedev (8.º).

Los resultados del día

Jannik Sinner (1º) a Jenson Brooksby: 6-4, 6-3 y 6-4

Félix Auger-Aliassime (3º) - Michael Zheng

Novak Djokovic (7º) a Arthur Rinderknech (25º): 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4)

Jan-Lennard Struff a Daniil Medvedev (8º): 7-6(4), 7-6(5) y 7-5

Hubert Hurkacz a Tommy Paul (21º): 4-6, 7-6(5), 7-5 y 6-2

Alejandro Davidovich Fokina (22º) a Marton Fucsovics: 7-6(3), 6-2 y 6-3

Shintaro Mochizuki a Rafael Jódar (23º): 1-6, 7-6(5), 6-4 y 6-4

Roman Safiullin a Joao Fonseca (24º): 6-3, 6-3 y 6-3