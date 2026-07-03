La previa de Argentina-Cabo Verde y el colorido de Miami mostrado por un bahiense

A apenas algunas horas del duelo entre Argentina y Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial, el bahiense Mauro Giovagnetti mostró desde Miami cómo se vive la previa.

El Chueco habló con El Diario Deportivo desde las inmediaciones del Hard Rock Stadium, donde desde las 19 se presentará el combinado nacional.

"Todavía no caigo de lo que estoy viviendo, soy un privilegiado. Siempre intento llamar a mis amigos y familiares para poder compartirlo", contó el Chueco, quien disfruta de su cuarta experiencia en la Copa del Mundo, ya que empezó a seguir a la Selección desde Brasil 2014 y también estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Voy viviendo segundo a segundo, porque lo quiero disfruta a morir", agregó.

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Luego de la charla, Mauro se dirigía a ingresar al estadio a cumplir con una de sus cábalas: colgar la bandera con el escudo de La Armonía, club donde jugó y del que es fanático.

"Voy a tratar de colgarla abajo, porque quiero que salga (por televisión) el escudo de La Armonía, quiero que lo conozcan mundialmente", se ilusionó.

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