La curiosidad que presentará la vuelta de los equipos bahienses en el Regional Pampeano A
Este sábado a las 14, Sociedad Sportiva recibirá a Comercial y Argentino visitará a Mar del Plata Club, por la tercera fecha.
Tras una pausa de dos fines de semana, este sábado se reanudará el calendario del Regional Pampeano A de rugby, que agrupa a clubes de las uniones Sur y Mar del Plata y que tiene como representantes bahienses a Sociedad Sportiva y Argentino.
Será en horario atípico ya que por el debut de Los Pumas ante Escocia en el el Nations Championship (mañana a las 16 en Córdoba), la tira de encuentros arranca 10.30 (Preintermedia), Intermedia (12.15) y Primera (14).
La jornada 3 encontrará a Las Palomas como uno de los líderes del certamen junto con Universitario (Mar del Plata). Por su parte el Chancho cierra las posiciones sin puntos.
El equipo blanco recibirá mañana a Comercial, que es el campeón de Mar del Plata (arbitraje de Juan Ignacio Rossello en el cotejo principal).
El dueño de casa llega a este duelo con un envión anímico y de resultados ya que viene de ganarle a Los Tordos (Mendoza) 32-16 en el cierre de la fase de grupos del Torneo del Interior B. Resultado que además extendió su racha ganadora -desde el inicio de la temporada- a 16 éxitos en fila sumando diferentes competencias.
A nivel regional Sociedad Sportiva comenzó con triunfos ante Cardos (30-20) y frente a San Ignacio (43-23).
El duelo de mañana ante el conjunto de Sierra de los Padres marcará el reencuentro de ambos en La Carrindanga luego de 2 años, ya que se enfrentaron por última y única vez el 21 de junio de 2024 con éxito bahiense por 23-20. Esto es porque el año pasado Comercial jugó en el TRP B.
Un reencuentro similar vivirá Argentino cuando visite este sábado en mismos horarios a Mar del Plata Club, campeón de las últimas 5 ediciones del TRP A.
Como el Azul también jugó el segundo escalón en 2025, bahienses y marplatenses volverán a cruzar después de dos años en Santa Celina (dirige el árbitro Nicolás Cosentino).
El último entre sí lo jugaron justamente el mismo día que Sportiva-Comercial, también en nuestra ciudad y con triunfo visitante por 69-0.
Hasta el momento el conjunto bahiense cayó ante dos de los más fuertes del regional, contra Comercial en la fecha 1 (43-0) y frente a Universitario M (62-18).
El Chancho todavía presenta algunas bajas, aunque el panorama podría cambiar en la próxima fecha cuando reciba en el Country a Los Cardos. La buena noticia es que el apertura Ramiro Correa volvió a mover, luego de una operación de tobillo derecho en abril pasado.
La tercera del Regional A también tendrá los encuentros entre Universitario (M)-Los Cardos (arbitaje de Mariano Scianna) y Sporting-San Ignacio (Gastón Rogé).
Formaciones
Estos equipos, con titulares y suplentes, pondrán en cancha hoy Sociedad Sportiva y Argentino en Primera:
Sociedad Sportiva: 1. Iñaki Azcoitia, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Ignacio Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Thiago Loiacono, 7. Agustín Antinori, 8. Tomás Inchausti (capìtán); 9 Rafael Larrañaga Astibia y 10 Mateo Köhler; 11. Felipe Serrat, 12 Tomás Bermudez, 13 Pedro Zorzano, 14 Alan Martínez; 15. Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.
Relevos, 16. Matías Stalldecker, 17. Mauricio Torrisi, 18. Alberto Linder, 19. Luca Loiacono, 20. Rocco Portada, 21. Juan Cruz Montoli, 22. Juan Cruz Samuel y 23 Mateo Cardoso Lopes.
Argentino: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Manuel Otero; 4 Santiago Ramos y 5 Martiniano Barsellini; 6. Franco De Rosa, 7 Emiliano Barrera, 8 Nicolás Marengo; 9 Pedro Selvarolo (capitán) y 10 Tomás Expósito; 11 Agustín Grunewald, 12 Guido Marconi, 13 Alejo Marconi, 14 Franco Litterio; 15. Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.
Recambio, 16. Valentín Infante, 17. Franco Carrera, 18. Cristian Villarreal, 19. Julian Gargiulo, 20. Pascual González, 21. Matías d'Empaire, 22 Martín Olivero y 23. Francisco Muñiz Bullrich.