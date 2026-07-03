Alerta por tormentas en Miami, en la previa del partido de la Selección Argentina y Cabo Verde

A menos de dos horas de que la Selección Argentina se presente ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad estadounidense está en alerta por posibles tormentas. Hay pronóstico de lluvia en la previa al encuentro, cuando la Albiceleste se presenta a las 18 (hora local), aunque el principal problema sería en caso de que haya actividad eléctrica.

Por el momento, el cielo se vio bastante nublado por la mañana y con un gris amenazante durante algunos lapsos, aunque también es cierto que hubo momentos en los que se despejó y hasta salió el sol.

En teoría, según informes meteorológicos, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Lo cierto es que el problema será si vienen acompañadas de descargas eléctricas.

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En caso de que se detecte eso, se activiará el alerta y no podrá haber gente en el campo de juego. En este punto, sí entraría en juego la atención de cara al partido debido al protocolo que obligaría a suspender el partido momentáneamente.