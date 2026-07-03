Messi, De Paul y Tapia respetaron la cábala antes de Cabo Verde: "Los queremos mucho"

Como es costumbre antes de cada partido, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron unos mates antes de la presentación de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026.

Respetando la cábala, además, publicaron el momento en el Instagram del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Los queremos muchos, todos juntos hoy", puso Chiqui junto a la foto con los referentes del equipo.

El combinado nacional se presentará desde las 19 en Miami, en busca de los octavos de final de la Copa del Mundo.