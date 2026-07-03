Imparable: Messi sigue haciendo goles y rompiendo récords mundialistas

Lionel Messi abrió el marcador en el partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial, y sigue batiendo récords.

Se trató del festejo número 20 del Lio en citas mundialistas, lo que lo mantiene al tope en la lista histórica de anotadores.

Además, fue el séptimo en esta edición del torneo, siendo también el que más festejo.

También batió otro récord: anotar en todas las fases del torneo, ya que marcó en la primera, segunda y tercera fecha de la fase de grupos y también en 16avos, octavos, cuartos, semis y final.

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Por si todo esto fuera poco, también lleva 8 encuentros marcando de manera consecutiva, los 4 de esta edición y los últimos 4 del 2022, cuando la Selección se consagró campeón en Qatar: 1 en octavos ante Australia, 1 frente a Países Bajos en cuartos, 1 frente a Croacia en semifinales y dos en la final ante Francia.