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Básquetbol.

Desde cuándo y en qué canchas se jugarán las finales de la LBB Oro, Plata y Bronce

Entre domingo, lunes y martes se disputarán los primeros partidos de las series en el masculino y el femenino.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comenzarán mañana las series finales -al mejor de cinco- correspondientes a los primeros tramos de los torneos superiores que organiza la Asociación Bahiense.

La Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", será la primera en dar el salto inicial, mañana domingo, con Pellegrini (Punta Alta) y Caza y Pesca Huracán Médanos como protagonistas.

Los puntaltenses eligieron Altense para hacer las veces de locales y los medanenses se inclinaron por Estudiantes.

El primer juego será mañana, a las 21, en Altense, con arbitraje de Néstor Schernenco, Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo, siendo comisionado técnico Ariel Mallimaci.

El lunes, en tanto, se pondrá en juego la serie de la LBB Oro, "Rubén Fillottrani", entre Napostá y Bahiense del Norte, disputándose íntegramente en el Casanova.

Mientras que el martes será el turno de la LBB Plata, "Carlos Spaccesi", con San Lorenzo (jugará de local en Olimpo) y Sportivo Bahiense (en Villa Mitre).

A confirmar

En tanto, en la LBB Oro Femenina, "Viviana Albizu" los protagonistas serán 9 de Julio y Bahiense del Norte

La serie comenzará el martes, continuando el viernes y, en principio, jugando en Pacífico.

Bronce

Día-cancha (local)

Domingo 4-Altense (Pellegrini)

Miércoles 8-Estudiantes (Caza y Pesca)

Domingo 12-Altense (Pellegrini)

(*) Miércoles 15-Estudiantes (Caza y Pesca)

(*) Domingo 19-Altense (Pellegrini)

(*) De ser necesario.

Oro

Día-cancha (local)

Lunes 6-Estudiantes (Napostá)

Jueves 9-Estudiantes (Bahiense)

Lunes 13-Estudiantes (Napostá)

(*) Jueves 16-Estudiantes (Bahiense)

(*) Lunes 20-Estudiantes (Napostá)

(*) De ser necesario.

Las entradas tendrán un costo de $12.000 la popular y $20.000 la platea.

Plata

Día-cancha (local)

Martes 7-Olimpo (San Lorenzo)

Viernes 10-Villa Mitre (Sportivo)

Martes 14-Olimpo (San Lorenzo)

(*) Viernes 17-Villa Mitre (Sportivo)

(*) Martes 21-Olimpo (San Lorenzo)

(*) De ser necesario.

Las entradas tendrán un costo de $10.000 la popular y $15.000 la platea.

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