Desde cuándo y en qué canchas se jugarán las finales de la LBB Oro, Plata y Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comenzarán mañana las series finales -al mejor de cinco- correspondientes a los primeros tramos de los torneos superiores que organiza la Asociación Bahiense.

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La Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", será la primera en dar el salto inicial, mañana domingo, con Pellegrini (Punta Alta) y Caza y Pesca Huracán Médanos como protagonistas.

Los puntaltenses eligieron Altense para hacer las veces de locales y los medanenses se inclinaron por Estudiantes.

El primer juego será mañana, a las 21, en Altense, con arbitraje de Néstor Schernenco, Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo, siendo comisionado técnico Ariel Mallimaci.

El lunes, en tanto, se pondrá en juego la serie de la LBB Oro, "Rubén Fillottrani", entre Napostá y Bahiense del Norte, disputándose íntegramente en el Casanova.

Mientras que el martes será el turno de la LBB Plata, "Carlos Spaccesi", con San Lorenzo (jugará de local en Olimpo) y Sportivo Bahiense (en Villa Mitre).

A confirmar

En tanto, en la LBB Oro Femenina, "Viviana Albizu" los protagonistas serán 9 de Julio y Bahiense del Norte

La serie comenzará el martes, continuando el viernes y, en principio, jugando en Pacífico.

Bronce

Día-cancha (local)

Domingo 4-Altense (Pellegrini)

Miércoles 8-Estudiantes (Caza y Pesca)

Domingo 12-Altense (Pellegrini)

(*) Miércoles 15-Estudiantes (Caza y Pesca)

(*) Domingo 19-Altense (Pellegrini)

(*) De ser necesario.

Oro

Día-cancha (local)

Lunes 6-Estudiantes (Napostá)

Jueves 9-Estudiantes (Bahiense)

Lunes 13-Estudiantes (Napostá)

(*) Jueves 16-Estudiantes (Bahiense)

(*) Lunes 20-Estudiantes (Napostá)

(*) De ser necesario.

Las entradas tendrán un costo de $12.000 la popular y $20.000 la platea.

Plata

Día-cancha (local)

Martes 7-Olimpo (San Lorenzo)

Viernes 10-Villa Mitre (Sportivo)

Martes 14-Olimpo (San Lorenzo)

(*) Viernes 17-Villa Mitre (Sportivo)

(*) Martes 21-Olimpo (San Lorenzo)

(*) De ser necesario.

Las entradas tendrán un costo de $10.000 la popular y $15.000 la platea.