Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 19º en el GP de Gran Bretaña

Instante de uno de los saltos que pegó el A526 de Franco Colapinto en el despiste. Foto: F1

Franco Colapinto completó un sábado para el olvido en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1: sufrió un fuerte despiste en la clasificación y largará 19° en la carrera de este domingo en Silverstone.

La carrera se llevará a cabo en el circuito de Silverstone este domingo a las 11 y se podrá ver por Disney+.

El argentino inició el día con sabor agridulce: finalizó 12° en la carrera sprint tras una gran largada que le permitió pasar desde el 14° lugar al noveno, pero no pudo sostener el ritmo (ver nota relacionada).

A diez minutos de la finalización de la Q1, los Alpine salieron por primera vez a pista en una tanda liderada hasta ese momento por Charles Leclerc -Ferrari- con una marca de 1m29s/534.

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El registro inicial de Colapinto fue 1m31s/321, un tiempo que sabía no iba a alcanzarle por lo que cerca del cierre fue en busca de su vuelta rápida para avanzar a Q2. Sin embargo, el argentino perdió el control del auto en el primer sector y terminó fuera de la pista producto de un trompo.

El pilarense partirá 19° en la carrera de este domingo. Ocon, Bottas, Pérez, Stroll y Alonso tampoco lograron superar el corte.

Este es el detalle de la Q2:

Finalmente, Kimi Antonelli (Mercedes) logró el mejor tiempo en la Q3 (diez mejores de las tandas previas) y alcanzó la pole position (Nº1) para la carrera de mañana. El piloto italiano cronemetró la vuelta en 1m28s/111.

El segundo fue Charles Leclerc (Ferrari), seguido por su compañero Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) como 4º, Isack Hadjar (Red Bull) 5º, Lando Norris (McLaren) 6º), Max Verstappen (Red Bull) 7º, Oscar Piastri (McLaren) 8 º, Arvid Lindblad (Racing Bulls) 9º y Liam Lawson (Racing Bulls) 10º.

Estos fueron los resultados de la Q3:

El "vuelo" de Franco

Así fue el despiste de Colapinto: