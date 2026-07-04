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Fórmula 1.

Ganó Antonelli y Colapinto terminó 12° en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto argentino de Alpine no logró sumar puntos, al igual que Gasly, que fue 11°. El italiano de Mercedes se quedó con el triunfo, con Hamilton y Norris en el podio.

Franco Colapinto terminó 12° en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y no logró sumar puntos para el campeonato del mundo de la Fórmula 1. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli (Mercedes), que cosechó ocho unidades y se mantiene como el líder del mundial de pilotos.

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