Agenda, día 23: la acción no para, hoy arrancan los octavos y el Paraguay de Alfaro va contra Francia
Dos partidos abren la segunda fase de la eliminación directa.
El Mundial 2026 no se detiene y por eso mismo hoy habrá dos juegos que le darán inicio a los octavos de final de la competencia.
Sobresale el duelo entre Francia y Paraguay, que intentará dar otro batacazo tras eliminar a Alemania.
Esta es la agenda del día:
*8avos de final
*Canadá vs Marruecos
-Hora: 14
-Estadio: Houston Stadium
-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
*Paraguay vs Francia
-Hora: 18
-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
-Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)