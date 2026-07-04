Agenda, día 23: la acción no para, hoy arrancan los octavos y el Paraguay de Alfaro va contra Francia

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El Mundial 2026 no se detiene y por eso mismo hoy habrá dos juegos que le darán inicio a los octavos de final de la competencia.

Sobresale el duelo entre Francia y Paraguay, que intentará dar otro batacazo tras eliminar a Alemania.

Esta es la agenda del día:

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*8avos de final

*Canadá vs Marruecos

-Hora: 14

-Estadio: Houston Stadium

-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

*Paraguay vs Francia

-Hora: 18

-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

-Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)