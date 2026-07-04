Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 23: la acción no para, hoy arrancan los octavos y el Paraguay de Alfaro va contra Francia

Dos partidos abren la segunda fase de la eliminación directa.

 

El Mundial 2026 no se detiene y por eso mismo hoy habrá dos juegos que le darán inicio a los octavos de final de la competencia.

Sobresale el duelo entre Francia y Paraguay, que intentará dar otro batacazo tras eliminar a Alemania.

Esta es la agenda del día:

*8avos de final

*Canadá vs Marruecos

-Hora: 14

-Estadio: Houston Stadium

-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

*Paraguay vs Francia

-Hora: 18

-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

-Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
Fútbol.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE