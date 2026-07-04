Cómo Los Ángeles aprovecha el Mundial de fútbol para preparar los Juegos Olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Desde la costa del Pacífico hasta Hollywood y el centro de la ciudad, los visitantes descubrirán lugares icónicos, recintos de primer nivel y barrios llenos de vida".

Dentro de dos años, el mundo deportivo y cultural volverá a posar sus ojos en los Estados Unidos, aunque con una mira mucho más selectiva. Ya no deambulará de este a oeste ni incluirá a México y Canadá. Solo observará lo que pase en Los Ángeles y sus alrededores.

Junto con Londres y París, la californiana será una de las tres únicas ciudades del mundo que han albergado tres ediciones de los Juegos Olímpicos sumando 2028 a las de 1932 y 1984.

En ese sentido, mucho de lo que por estos días sucede en Norteamérica será motivo de análisis de acá a dos años, cuando en vez de uno serán más de 30 los "mundiales".

De hecho, el director ejecutivo de LA28 contó que están estudiando los partidos de la Copa del Mundo por considerarlos una valiosa oportunidad de aprendizaje en materia de transporte, seguridad y gestión de multitudes, entre otros temas.

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"Podemos tomar esa experiencia y ampliarla", mencionó días atrás Reynold Hoover, señalando que los Juegos Olímpicos contarán con 50 sedes de competición y alrededor de 15 000 atletas entre olímpicos y paralímpicos. Se estima que serán los más grandes de la historia, con 36 deportes y más de 800 eventos.

Ocho partidos del Mundial se disputan en el SoFi Stadium angelino, ofreciendo a los planificadores olímpicos una prueba real de cómo la región gestiona un gran evento deportivo mundial.

Seis de ellos ya pasaron: Estados Unidos 4-1 Paraguay, Irán 2-2 Nueva Zelanda, Suiza 4-1 Bosnia, Bélgica 0-0 Irán, Turquía 3-2 Estados Unidos, Sudáfrica 0-1 Canadá y España 3-0 Austria. Mientras que resta que se dispute un encuentro de cuartos de final, el viernes 10.

Uno de los puntos más críticos analizados por los organizadores y las autoridades locales tiene que ver con que la infraestructura de la ciudad esté preparada para soportar el calor.

Medios locales se encargan de advertir que "no es tarea fácil en Los Ángeles, una ciudad repleta de palmeras que prácticamente no dan sombra, paradas de autobús expuestas y kilómetros de asfalto".

Como consecuencia, LA está elaborando planes para los residentes y visitantes que asistirán al SoFi Stadium y a los diferentes fan zones, aunque se trate de cambios temporales: estaciones de hidratación, estructuras de sombra y una campaña de información pública sobre cómo mantenerse a salvo de las temperaturas extremas.

Algo similar ocurrió en París, hace dos años, cuando la organización dispuso de bebederos públicos por todas las sedes y también unos cooling misters, un sistema que larga un leve pero refrescante rocío. Tengo grabada en la memoria la imagen de un colega —creo, británico— con un ventilador personal en la tribuna de prensa del BMX Freestyle y como esas "duchas" te salvaban unos minutos entre la multitud.

“El calor se manifiesta primero donde la gente está más expuesta: en las aceras, en las paradas de autobús, en las filas de espera de los estadios y en los largos trayectos a pie hacia y desde el transporte público”. Por ello, desde algunos sectores expresan su esperanza de que el torneo impulse inversiones permanentes en Los Ángeles.

El otro gran desafío de cada comité organizador de Juegos Olímpicos es, históricamente, el tránsito.

Desde Los Ángeles recuerdan que en 1984, el proyecto para evitar grandes atascos de tráfico fue un éxito. Aunque el condado tenía una población de aproximadamente 7,9 millones de personas, cuando hoy supera las 10 millones, sin contar la llegada de la gran cantidad de espectadores.

En esa línea, el Metro de LA elaboró una iniciatica denominada Twenty-Eight by ’28 (28 para el 28), con la proyección de 28 ideas para mejorar el sistema de transporte, principalmente entre las sedes deportivas.

Del total, hay 11 ya completadas (39 %) y 17 en progreso (61 %), estando 10 de ellas en la etapa de diseño y las restantes, en construcción. Al invertir principalmente en opciones de movilidad y reutilizar las instalaciones existentes, Los Ángeles está creando un legado duradero que trasciende los Juegos Olímpicos.

Por todo lo dicho anteriormente, se vienen algunos pasos importantes en la organización.

El martes 14 de julio abrirá el proceso de inscripción para quienes deseen postularse al programa de voluntariado.

Asimismo, los Comités Olímpicos Nacionales llegarán a Estados Unidos este mes para inspeccionar las sedes, la Villa Olímpica, los planes de alojamiento y las operaciones de llegada al aeropuerto LAX.

También se espera la visita de representantes de emisoras y medios de comunicación mientras los organizadores perfeccionan los planes para la cobertura global.

También, el propio Hoover indicó que la próxima venta de entradas para los Juegos está programada para agosto mientras que se espera que la mascota, el diseño de la antorcha y los detalles del relevo de la misma se anuncien en 2027.