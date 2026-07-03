El frío recrudece: emiten otro alerta amarillo para Bahía Blanca por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas por frío para Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense, ante el pronóstico de muy bajas temperaturas para este sábado.

Según informó el organismo, los registros térmicos previstos pueden tener un "efecto leve a moderado en la salud" y resultar peligrosos, especialmente para los grupos de riesgo, entre ellos niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de ser necesario salir, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal. También aconsejó mantenerse en movimiento para generar calor, calefaccionar los ambientes de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien hidratado, evitando el consumo de bebidas alcohólicas.

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Además, el organismo recordó que quienes presenten síntomas asociados al frío no deben automedicarse y deben consultar a un profesional de la salud o concurrir al centro asistencial más cercano. Asimismo, recomendó mantener actualizado el plan de acción para las personas con medicación prescripta, no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otra parte, el norte del partido de Coronel Dorrego permanece bajo alerta naranja por temperaturas extremas. En este nivel, el SMN advierte que el frío puede ser peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, por lo que insta a extremar las medidas de prevención.