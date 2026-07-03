Contrabando de vapeadores: siete allanamientos tras un año de investigación

Más de 1.700 vapeadores y accesorios para su uso secuestró la Policía Federal, de manera conjunta con Arca-Aduana, en el marco de siete allanamientos realizados en Bahía que también permitieron el secuestro de droga sintética y "tusi", conocida como la cocaína rosa.

Sin detenidos por el momento, se trata de una investigación por comercialización de cigarrillos electrónicos y otros productos extranjeros obtenidos por contrabando iniciada en julio del año pasado, a partir de tareas de inteligencia, seguimientos y explotación de fuentes abiertas en redes sociales.

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De esa manera se identificaron comercios y perfiles digitales utilizados para la venta de la mercadería sin la documentación aduanera y sanitaria correspondiente, en infracción a la Ley 22.415 y a la normativa vigente de la ANMAT y del Ministerio de Salud, que aún no establece mecanismos ni disposiciones que permitan la importación de estos productos.

Los vapeadores son dispositivos alimentados a batería que reemplazan a los cigarrillos tradicionales.

Pese a que muchas veces se promocionan como inofensivos, calientan un líquido que genera un vapor inhalante que puede contener sustancias nocivas.

Además de lo mencionado se secuestraron unidades de perfumería y una importante cantidad de productos electrónicos importados, dinero en efectivo, celulares y documentación. El aforo total de la mercadería secuestrada supera los 107 millones de pesos.

En el caso de la Policía Federal trabajó la División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca, bajo supervisión del Juzgado Federal de Garantías N° 1, a cargo del juez Walter López Da Silva y el fiscal del área de Transición, Santiago Ulpiano Martínez.

Para la ejecución de los allanamientos -cuyos domicilios no se dieron a conocer- se desplegaron seis brigadas de la división local, con el apoyo de efectivos de Necochea y la Unidad de Búsqueda de Evidencias del Gabinete Científico de Bahía Blanca.

Entre la droga ilegal incautada se encontró cristal de metanfetamina fraccionado, "tusi" y marihuana en floración y cogollos, todo por más de 1,2 millones de pesos.