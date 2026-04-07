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Concejo Deliberante.

Quieren prohibir la venta y el uso de vapeadores en Bahía

El concejal Carlos Alonso (LLA) presentó un proyecto de ordenanza para limitar el uso y hasta la publicidad de cigarrillos electrónicos.

Foto: Archivo La Nueva

El concejal Carlos Alonso (LLA) presentó un proyecto de ordenanza para prohibir la venta y uso de vapeadores y dispositivos electrónicos con o sin nicotina en Bahía.

La iniciativa ingresó en el Concejo Deliberante y busca mejorar la ordenanza libre de humo que rige en bares, restaurantes y lugares cerrados de uso público que rige en la ciudad desde 2007.

"La presente ordenanza tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el uso, comercialización, publicidad y distribución de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos similares de administración de sustancias, dentro de la ciudad de Bahía Blanca, con el fin de preservar la salud pública, proteger a los grupos vulnerables y garantizar ambientes libres de emisiones contaminantes", escribió Alonso en el documento presentado.

La norma alcanza a todos los dispositivos electrónicos que permitan la vaporización de sustancias e inhalación de líquidos con y sin nicotinas y establece que queda prohibido el uso en establecimientos de salud, instituciones educativas,  oficinas y dependencias del estado, medios de transporte, bares e incluso en eventos culturales y deportivos de acceso público.

Además se prohíbe la venta, entrega, distribución o suministro gratuito de cigarrillos electrónicos, vaporizadores o sus accesorios a menores de 18 años, la exhibición directa al público en góndolas o estanterías accesibles y la venta ambulante o en espacios públicos.

También se restringe toda forma de publicidad en la vía pública, medios gráficos, radiales o digitales accesibles a menores de edad.

"Bahía Blanca reafirma su adhesión a los principios de la Ley Nacional N° 26.687 de Regulación del Tabaco y a la Ordenanza Municipal de Ambientes Libres de Humo, estableciendo un marco complementario que extiende dichas restricciones al uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina y vaporizadores", aseguró.

La iniciativa será puesta a consideración de los bloques en las próximas sesiones y para lograr su aprobación se necesitan el voto positivo de al menos 13 de los 24 concejales.

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