El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 4 de julio una jornada con una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado con heladas. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con aumento de nubosidad. El viento tendrá intensidad de leve del Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.