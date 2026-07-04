Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 5 de julio

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 5 de junio una temperatura mínima de tres grados centígrados y una máxima de ocho.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso. El viento tendrá intensidad leve del noroeste. La visibilidad buena.

Por la tarde tendremos tiempo frío y nuboso. El viento será de intensidad leve del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de cuatro grados centígrados.

El tiempo y la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y nuboso. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Noroeste rotando al Noreste. Temperatura 4/8.-

ZONA VENTANIA: Heladas a frío y nuboso. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 2 bajo cero/6.-

GUAMINI: Frío y nuboso, no se descartan lloviznas. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 1/7.-

VIEDMA Y PATAGONES: Heladas a frío y nuboso. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 1 bajo cero/8.-

NEUQUEN: Heladas a frío con soleados. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste. Temperatura 2 bajo cero/11.-