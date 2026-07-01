Entre el mar y el deber: la Prefectura celebró 216 años de historia y compromiso

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El ingreso de las banderas de ceremonia, las estrofas del Himno Nacional Argentino y la formación de efectivos dieron marco el último martes a la conmemoración del 216º aniversario de la Prefectura Naval Argentina en la sede de la Prefectura Bahía Blanca, en el puerto de Ingeniero White.

Autoridades civiles y militares, integrantes de la fuerza, familiares e invitados especiales acompañaron un acto realizado en la Plaza de Armas y cargado de simbolismo, que incluyó la bendición de sables y diplomas, un homenaje a los caídos en cumplimiento del deber y el reconocimiento a quienes se destacaron por su labor.

La ceremonia fue presidida por el prefecto de Zona Mar Argentino Norte, prefecto mayor Claudio Omar Miceli, acompañado por el jefe de la Prefectura Bahía Blanca, prefecto principal Miguel Alberto Curual.

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También estuvieron representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, autoridades judiciales del fuero federal y ordinario, representantes consulares de España, Italia y Chile, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (Santiago Mandolesi Burgos), el director de Región Sanitaria I (Maximiliano Núñez Fariña), autoridades municipales, del Concejo Deliberante, referentes de empresas portuarias y agencias marítimas, además de personal superior y subalterno de la Prefectura en situación de retiro y miembros de la familia prefecturiana.

Tras la invocación religiosa del capellán de la Zona Mar Argentino Norte, padre Luciano Guardia, quien bendijo los sables y elevó una oración por los efectivos que diariamente cumplen servicio en las aguas del país, se dio lectura al mensaje del Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez, pronunciado durante el acto central desarrollado en la Escuela de Oficiales de la fuerza, en Zárate.

En su discurso -que fue replicado por Miceli y se escuchó en todo el país- Giménez Pérez destacó el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso de los hombres y mujeres de la institución, al tiempo que repasó los principales desafíos y avances de la autoridad marítima argentina.

Entre los ejes de su mensaje sobresalieron la consolidación del Instituto de Seguridad Marítima (ISeMar), dedicado al análisis estratégico del dominio marítimo; la participación de la Prefectura en el ejercicio internacional Galapex 2026, donde compartió la experiencia argentina en la lucha contra la pesca ilegal; y el rol de la institución dentro de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM), cuya Secretaría será ejercida por la Argentina durante el período 2027-2028.

Giménez Pérez también destacó la modernización tecnológica de la fuerza, con la puesta en marcha del Sistema Guardacostas 4.0, una plataforma de inteligencia geográfica que optimiza el monitoreo y la vigilancia de los espacios marítimos, además de la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la prevención y la respuesta operativa.

En materia de infraestructura, señaló los proyectos desarrollados junto con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para modernizar la Vía Navegable Troncal, ampliar la red federal de comunicaciones P25 e incorporar nuevos sistemas de monitoreo.

El Prefecto Nacional recordó, además, que la institución tiene a su cargo más del 90% de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de seguridad de la navegación y protección del medio marino, además de cumplir funciones de policía auxiliar pesquera y ejercer la aplicación de la ley en los espacios marítimos.

En otro tramo de su mensaje resaltó el valor estratégico del comercio marítimo para la economía nacional y sostuvo que fortalecer la flota de buques y embarcaciones guardacostas constituye una necesidad para garantizar una presencia efectiva del Estado en el mar y la protección de los recursos nacionales.

Con un tono especialmente emotivo, expresó su reconocimiento al personal operativo que diariamente arriesga su vida en tareas de salvamento, patrullaje, combate al delito, protección ambiental y asistencia a la comunidad. También agradeció el trabajo del personal civil y docente, de los retirados y pensionados, de las familias prefecturianas y de la Asociación Cooperadora Círculo de la Prefectura Naval Argentina (CIRGAR), por el permanente acompañamiento a la institución.

El recuerdo de los que no están

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de sables y diplomas a suboficiales superiores promovidos al grado de ayudante mayor, una distinción que simboliza el reconocimiento a la trayectoria, el compromiso y la vocación de servicio desarrollados a lo largo de la carrera institucional.

Se rindió un homenaje al ayudante mayor retirado efectivo Alberto Oscar Costa. El sable y el diploma fueron recibidos por sus familiares, como símbolo del legado que dejó a la Prefectura Naval Argentina y en reconocimiento a su servicio.

También recibió el sable correspondiente el ayudante mayor retirado efectivo José Carlos Díaz, en un momento que puso de relieve el significado histórico y simbólico de este emblema institucional.

Asimismo, la Prefectura Bahía Blanca fue distinguida por la actuación de su personal en un megaoperativo judicial realizado junto con las dependencias de Mar del Plata y Quequén, en el que se llevaron adelante seis allanamientos simultáneos por infracción a la Ley de Marcas. El procedimiento permitió el secuestro de mercadería valuada en más de 500 millones de pesos y fue destacado por la excelencia operativa y el trabajo coordinado entre las distintas dependencias de la fuerza.

En el marco de las Bodas de Oro, que distinguen los 50 años de pertenencia a la institución, fueron homenajeados los ayudantes mayores retirados efectivos Daniel José Bodanza y Horacio Raúl Grandes, y los ayudantes de primera retirados efectivos José Darío Ascencio, Miguel Alberto Rodríguez, Omar Santín y Jorge Raúl Fontanella.

La distinción simbolizó medio siglo de vínculo con la fuerza, una trayectoria marcada por años de servicio, compromiso, experiencias compartidas y el cumplimiento de las responsabilidades que la Nación encomendó a cada uno de ellos.

Asimismo, se entregaron diplomas correspondientes a las Bodas de Plata, que reconocen los 25 años de servicio ininterrumpido en la Prefectura Naval Argentina. Recibieron esta distinción los ayudantes de primera Edgardo Javier Savoy y Luis Fabián López, en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y aporte al cumplimiento de la misión institucional.

Las entregas estuvieron a cargo del prefecto de Zona Mar Argentino Norte, prefecto mayor Claudio Omar Miceli, acompañado por el jefe de la Prefectura Bahía Blanca, prefecto principal Miguel Alberto Curual, junto con los suboficiales encargados de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte y de la Prefectura Bahía Blanca.

Reconocimiento a los canes

Otro de los pasajes destacados de la ceremonia estuvo dedicado a los binomios cinotécnicos de la Prefectura Naval Argentina. Durante el acto se puso en valor la tarea que desarrollan los perros de servicio, fundamentales en operaciones de seguridad, prevención e investigación.

Las autoridades resaltaron que los canes cumplen un rol clave en procedimientos de detección de estupefacientes y explosivos, búsqueda de personas -como ocurrió recientemente en Venezuela- patrullajes preventivos y otras tareas operativas, siempre en estrecha coordinación con sus guías.

El reconocimiento buscó destacar el entrenamiento, la disciplina y el aporte que estos animales realizan diariamente al servicio de la comunidad, constituyéndose en una herramienta indispensable para el cumplimiento de la misión institucional y un ejemplo del trabajo conjunto entre los efectivos y sus compañeros de cuatro patas.

La ceremonia concluyó con el retiro de las banderas de ceremonia, a cargo del oficial auxiliar Alan Solís Parenti, acompañado por los acordes de la tradicional marcha de la Prefectura Naval Argentina.

Con la desconcentración del personal y la finalización del acto protocolar, la Prefectura Bahía Blanca cerró una jornada de homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres que integran una institución con 216 años de historia, reafirmando su compromiso con la seguridad de la navegación, la protección de los recursos y el servicio permanente a la comunidad.