Escuchar Oktubre como en 1986: una invitación a volver al vinilo

Hay discos que no envejecen. Por el contrario, parecen adquirir nuevos significados con el paso del tiempo.

Ese es el caso de Oktubre, el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una obra que, a casi cuatro décadas de su lanzamiento, continúa despertando debates, interpretaciones y una profunda identificación entre distintas generaciones de seguidores del rock argentino.

Con esa premisa, este sábado, desde las 18, el Museo Histórico Municipal de Monte Hermoso (avenida Bahía Blanca 224) volverá a abrir las puertas de su ciclo Historias en Vinilo, una propuesta que invita a redescubrir grandes discos de la música popular desde una experiencia de escucha colectiva en formato analógico.

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En esta ocasión, el protagonista será Oktubre, un trabajo publicado en 1986 que trascendió su condición de álbum para convertirse en un símbolo cultural. Sus letras enigmáticas, la potencia musical y la estética construida alrededor de la banda hicieron que el disco se transformara en una referencia ineludible del rock nacional.

La actividad, con entrada libre y gratuita, buscará recuperar no solo las canciones, sino también el contexto político, social y artístico en el que nació la obra, permitiendo comprender por qué sigue siendo considerada una de las producciones más influyentes de la música argentina.

Como invitado especial participará, mediante una conexión desde La Plata, Oscar Jalil, periodista y escritor especializado en cultura rock, quien aportará su mirada sobre el fenómeno ricotero, la construcción del mito de Los Redondos y la permanencia de Oktubre dentro del imaginario musical argentino.

El ciclo Historias en Vinilo, que ya se convirtió en un clásico de la agenda cultural montehermoseña, propone rescatar discos fundamentales a través de una escucha compartida, acompañada por relatos, referencias históricas y anécdotas que permiten redescubrir cada obra desde una perspectiva diferente. La iniciativa también reivindica el sonido del vinilo como una experiencia que invita a detenerse, escuchar y compartir.

La conducción estará a cargo de Matías Rico, mientras que Gerónimo Rico Martínez participará en la operación técnica y la presentación, reforzando el espíritu intergeneracional que caracteriza a la propuesta.