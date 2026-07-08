Se cierra la primera fase: Villa Mitre juega por última vez en casa y Olimpo sale a la ruta

Villa Mitre y Olimpo disputan la fecha 17 de la Zona 4 del Torneo FederalA, la anteúltima de esta primera etapa que clasificará a 4 equipos al Nonagonal campeonato.

Ambos se presentarán el domingo, aunque en distinto horario.

El tricolor recibirá a Brown de Puerto Madryn, desde las 15, en un encuentro clave para mantener su lugar entre los cuatro clasificados.

El juez en El Fortín será Luis Martínez.

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Mientras que el aurinegro visitará a Germinal de Rawson, a las 16, y ya con su boleto a la próxima instancia asegurado.

El árbitro en la ciudad chubutense será Marcos Liuzzi.

El resto de la fecha comenzará el sábado, con el duelo entre Santamarina y Alvarado en Tandil, desde las 15.30, con Marcos Scionti como juez.

Además, el domingo a las 15, en Nicanor Otamendi jugarán Círculo Deportivo y Sol de Mayo.

Libre tendrá Kimberley.

*Cómo llegan

Villa Mitre cerrará su localía en la primera fase atravesando uno de los mejores momentos de la temporada, ya que no pierde hace siete encuentros.

Está buena racha, que incluye 3 victorias y 4 empates, le permitió meterse en zona de clasificación tras el empate sin goles en el clásico y la derrota de Germinal (5-0) ante Alvarado.

Olimpo, en tanto, luego de la igualdad sin goles en el Carmintti perdió después de mucho tiempo la cima del grupo, aunque logró la clasificación al Nonagonal.

En este último tiempo, el equipo bahiense ganó uno de los últimos 9 juegos (1-0 a Germinal), empató 7 y perdió uno (2-0 ante Alvarado).

*Lo que viene

Por la última fecha de la primera fase, Olimpo recibirá en su cancha a Santamarina.

Mientas que Villa Mitre visitará a Sol de Mayo en Viedma.

*La tabla

Posiciones: 1º) Alvarado, 26 puntos; 2°) Olimpo y Kimberley, 25; 4°) Villa Mitre, 19; 5º) Germinal, 18; 6°) Brown y Sol de Mayo, 14; 8°) Santamarina, 13; y 9°) Círculo Deportivo, 9.