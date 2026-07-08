Discutió con un chofer, rompió el colectivo y lastimó a un pasajero

El Cuerpo Motorizada de la Policía Local detuvo en la tarde del martes a un hombre que discutió con un chofer de la línea 517 y luego rompió el vidrio del colectivo lastimando a un pasajero que se encontraba en el vehículo.

El aprehendido fue identificado como Ángel Emanuel Ismael de 22 años de edad, quien quiso subir al colectivo sin pagar y al ser rechazado por el conductor rompió una ventana del móvil con un palo de escoba lastimando a un pasajero que se encontraba sentado.

Según indicaron fuentes oficiales Ismael ya había discutido con otros choferes por el mismo motivo. Interviene la UFIJ N°15.