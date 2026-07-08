Expulsadxs: la historia de uno de los hechos más penosos vividos en la UNS

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hoy a las 16.30, en el aula 10 del edificio rojo ubicado en el campus de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Altos del Palihue se proyectará “Expulsadxs”, tres microdocumentales referidos a la expulsión que sufrieron 23 estudiantes de esa casa en 1975.

El 3 de abril de aquel año, el estudiante David "Watu" Cilleruelo fue asesinado por una patota de la Triple A en los pasillos de la UNS. Cilleruelo era estudiante de ingeniería y militaba en la Federación Universitaria del Sur. Los responsables materiales del crimen integraban la guardia armada conformada por el entonces rector Remus Tetu, responsable intelectual del hecho.

El crimen quedó impune: la justicia nunca buscó a los responsables. Ante esa situación, un conjunto de militantes estudiantiles organizó, en mayo de 1975, un juicio público a Remus Tetu en un local céntrico de Bahía Blanca, con el objetivo de que la comunidad conociera lo ocurrido.

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La intervención policial, sumada a la presencia de los matones de la Triple A, impidió que el juicio se concretara y terminó con la detención de numerosos estudiantes. Algunos fueron liberados con el correr de los días, otros fueron encarcelados por años, todos fueron expulsados de la UNS. Con el tiempo, algunos regresaron para completar sus estudios hacia el final de la dictadura militar, mientras que para otros lo ocurrido significó el fin de su trayectoria universitaria.

Como tantos otros episodios de la historia de la UNS, el hecho quedó en el olvido.

Por eso, desde el Archivo de la Memoria —dependiente de la Secretaría de Cultura y Extensión de la Casa de Altos Estudios—, en conjunto con estudiantes de Historia del Departamento de Humanidades, se conformó un grupo de trabajo para realizar tres microdocumentales sobre la expulsión de este grupo de 23 estudiantes.

Para reconstruir el clima de violencia que atravesaba la UNS, el proceso que rodeó al juicio y la posterior expulsión de los alumnos, se combinaron testimonios de algunos de los protagonistas con material fílmico, fotográfico y documental.

La producción se proyectará por primera vez en el marco de la XI Jornadas de Investigación en Humanidades, organizadas por el Departamento de Humanidades de la UNS.