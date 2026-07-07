Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 8 de julio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 8 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde habrá tiempo nuboso con ocasiones precipitaciones débiles y viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

La noche, finalmente, se prevé nubosa con probables precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Deportes.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE