El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 8 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde habrá tiempo nuboso con ocasiones precipitaciones débiles y viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, finalmente, se prevé nubosa con probables precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.