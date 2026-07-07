El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 8 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 8 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y nuboso, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde habrá tiempo nuboso con ocasiones precipitaciones débiles y viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche, finalmente, se prevé nubosa con probables precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.