ABSA informa que continúan los trabajos en Villa Harding Green

Las tareas sobre la red de agua en el barrio Villa Harding Green continúan por parte de la DIPAC que ejecuta trabajos de recambio de cañerías en el sector como parte del plan de renovación de las mismas.

En Araucanos y Laferrere, en Harding Green, se realizan trabajos de ajuste, afectando el suministro de agua en ese barrio, en Viajantes del Sur, Villa Aeropuerto, San Vicente, Base Aeronaval Comandante Espora, 17 de Agosto y Villa Hipódromo, hasta la finalización de las tareas.

Tareas en el centro de la ciudad

También hoy se ejecutan trabajos en calle Berutti en sus intersecciones con Villarino, Fitz Roy y España, que afectarán el servicio en el micro y macrocentro, y en barrio Pedro Pico.

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En ambos casos, se solicita a las personas usuarias, utilizar las reservas de agua sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.