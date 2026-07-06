Muzi y su partido especial: "Lo trabajé con el psicólogo, tenía que olvidarme de los colores"

Guido Muzi tira por sobre Valentín Carrizo, con el Casanova como testigo. Fotos: Emmannuel Briane-La Nueva.

El paso de Guido Muzi, de Napostá a Bahiense del Norte, fue la gran noticia del básquetbol local en el receso de verano.

Por lo que significa él como jugador y porque además se iba de un lugar que es poco menos que su casa, un club que significa mucho en su historia personal y, también, en la de su familia.

Cosas del destino, esta noche su camino y el de Napostá volvieron a cruzarse, pero esta vez en la final del primer tramo de la LBB Oro.

Fue la segunda vez en la temporada que Guido enfrentó con el tricolor a su exclub, luego de no poder anotarle puntos en el encuentro de la fase regular.

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"Tuve la suerte de tener partidos malos durante la temporada y me sirvió para trabajarlo con el psicólogo y ver qué me había pasado ese día, y bueno, hoy (por anoche) hice todo lo contrario y me salió bastante bien", reconoció Muzi, una de las grandes figuras en el triunfo de Bahiense por ¡42 puntos! (95 a 53) en el primer punto de la serie al mejor de cinco.

Un comienzo derecho le permitió al alero convertirse en una de las cartas ofensivas en el amanecer del juego y luego terminó con 18 unidades, producto de 3-9 en triples, 2-3 en dobles y 5-5 en libres. También bajó 7 rebotes y dio una asistencia.

"La verdad que (esto) me da confianza", admitió tras el juego.

-¿Qué trabajaste con el psicólogo, tenías que olvidarte de las camisetas, de qué equipo estaba enfrente?

-Sí, literal. Eso. Eso. Olvidarme de los colores y jugarlo como un partido más.

-Igual, me imagino que debe ser especial para vos jugar una final contra Napostá....

-No, no, ni hablar. Es duro, pero bueno, no me queda otra. Estoy contento por la victoria.

-¿Jugaron el partido soñado?

-Sí, la verdad que sí, no sé si lo esperábamos así, pero bueno, se dio. Creo que es mérito de la defensa, que era lo que habíamos planteado: de bajarle lo máximo que pudiéramos el goleo, porque tienen mucho gol en las manos, y se notó.

-Además, nunca dejaron que ellos volvieran al juego...

-A nosotros nos cuesta mucho en los entretiempos, cuando vuelve el partido, era un punto a mejorar, y creo que lo hicimos muy bien...

-De hecho arrancaron 14 a 0...

-Sí, no sé si es hasta mentiroso, pero sí, buenísimo.

En lo sucesivo, la serie continuará el próximo jueves, nuevamente en el Osvaldo Casanova.

"Ganando por 40 o por un punto es lo mismo, pero quizás se note desde lo anímico. Ellos perdieron a Leo (Alemañy, expulsado), también es algo significativo para ellos. Pero bueno, las finales del año pasado se dieron igual, con mucha diferencia, no hay que confiarse y salir igual. Tenemos que hacer lo mismo, no hay que tocar nada", avisó Guido pensando en el futuro inmediato.