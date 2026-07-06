La Selección argentina consiguió el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 el último viernes, luego del durísimo triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde.

El próximo desafío para los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscarán meterse en los cuartos de final, será Egipto, que sufrió y mucho para vencer por penales a Australia.

El saldo de la "Albiceleste" en octavos de final es muy positivo, ya que disputó esta instancia en 10 ocasiones y en 7 salió victorioso, mientras que solo cayó en tres.

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La primera vez que la Argentina jugó los octavos de final de un Mundial fue en Italia 1934, edición que comenzó justamente en aquella ronda. Fue debut y despedida, ya que en dicho enfrentamiento Suecia se impuso por 3-2.

Tuvieron que pasar más de 50 años para que la Selección argentina volviera a disputar aquella instancia. Esto se debe a que por los formatos que hubo en el medio solo se disputaban cuartos de final, semifinales o directamente la final.

La instancia de octavos de final volvió recién en México 1986, en aquel inolvidable Mundial donde la Selección argentina consiguió su segunda estrella con Diego Armando Maradona como gran figura.

En los octavos de final de dicha edición, los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo derrotaron 1-0 a Uruguay.

A partir de allí, la Selección argentina dijo siempre presente en esta ronda a excepción de Corea-Japón 2002, donde quedó eliminada en la fase de grupos. (Fuente: NA).

El historial de la Selección argentina en octavos de final de Mundiales

-Italia 1934: Argentina 2-3 Suecia.

-México 1986: Argentina 1-0 Uruguay.

-Italia 1990: Argentina 1-0 Brasil.

-Estados Unidos 1994: Argentina 2-3 Rumania.

-Francia 1998: Argentina 2(4)-(3)2 Inglaterra.

-Alemania 2006: Argentina 2-1 México.

-Sudáfrica 2010: Argentina 3-1 México.

Brasil 2014: Argentina 1-0 Suiza.

Rusia 2018: Argentina 3-4 Francia.

Qatar 2022: Argentina 2-1 Australia.