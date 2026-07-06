Está internado grave un joven atacado en la zona del Club Universitario y no saben quién es

Mendieta Pereyra fue arrestado por las graves heridas provocadas al joven internado.

Autoridades del Hospital Municipal piden colaboración a la comunidad para identificar a un joven internado en Terapia Intensiva, después de ser agredido el fin de semana en el sector del Club Universitario.

El paciente, de entre 20 y 30 años, fue hospitalizado el sábado a la mañana con pérdida de conocimiento a raíz de un traumatismo grave de cráneo, según se informó esta mañana desde el sanatorio comunal.

Actualmente recibe asistencia respiratoria mecánica y hay un detenido en vinculación con lo sucedido.

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El personal de salud busca a familiares o allegados del joven aún no identificado.

Para suministrar información sobre el herido,comunicarse con el número de teléfono (0291) 4598484 (interno 0), dirigirse al Municipal o a la comisaría Segunda, o llamar al número de emergencias 911.

Al momento de la agresión, la víctima vestía un pantalón de jean, una campera tipo canguro color verde manzana y otra campera de abrigo bordó, y zapatillas urbanas del mismo color.

Después de un aviso al 911 alrededor de las 7.30, efectivos policiales hallaron a la víctima inconsciente en la calle San Juan, a pocos metros de la avenida Alem, y con "signos de haber sido agredida".

Tentativa de homicidio

Por el hecho la Policía aprehendió a Brian Gabriel Mendieta Pereyra (20), que tenía manchas de sangre en el pantalón y las zapatillas.

Con el análisis de imágenes registradas por cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo, los investigadores establecieron que aproximadamente a las "6.40 de anteayer Mendieta Pereyra interceptó a la víctima y la agredió a golpes de puños y patadas, sin existir una pelea" entre ambos, indicó la Policía.

El nombrado quedó aprehendido por el delito de tentativa de homicidio, con intervención del fiscal Jorge Viego.

Mendieta Pereyra tiene numerosos antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y las personas. De hecho, en los últimos dos años se lo arrestó ocho veces.