Agresión a jugadores de Bella Vista: "El comportamiento en Punta Alta se pone bastante agresivo"

El presidente de Bella Vista, Gustavo Vázquez, calificó como "una barbarie" los hechos de violencia ocurridos el sábado en las instalaciones de Rosario Puerto Belgrano, donde jugadores de la categoría 2009 del club bahiense fueron agredidos por adultos al finalizar un partido de fútbol de divisiones inferiores.

Según relató el dirigente, el episodio se inició cuando una mujer, madre de un futbolista de Rosario que había sido expulsado, esperó a los jugadores visitantes en el estacionamiento y atacó físicamente a un menor de Bella Vista. "Lo agarró de los pelos y empezó a pegarle cachetadas al chico sin ninguna razón. Eso fue lo que disparó todo el problema", sostuvo Vázquez en diálogo con Panorama, por LU2.

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A partir de allí se generó un tumulto en el que intervinieron padres de ambos equipos y, de acuerdo con la denuncia del presidente albiverde, también integrantes de la barrabrava de Rosario Puerto Belgrano que se preparaba para viajar hacia Bahía Blanca.

"La barra estaba en el sector, cosa que no tenía que pasar, y se metió automáticamente a agredir a chicos menores de edad", afirmó.

Como consecuencia de los incidentes, varios de los futbolistas debieron ser asistidos en el Hospital Eva Perón de Punta Alta. Algunos sufrieron heridas que requirieron suturas, además de golpes en las costillas y lesiones en las manos.

"Estamos hablando de que fue una barbarie de gente adulta contra menores de edad", remarcó Vázquez, quien describió a los chicos y sus familias como "congojados" y "muy mal" por lo sucedido.

El dirigente indicó que tanto los padres como la institución realizaron las denuncias correspondientes y que ya mantuvieron conversaciones con la Liga del Sur, la Policía y los responsables de seguridad y Aprevide. "Esto no es un hecho menor y no podemos permitirlo. Ningún club de la Liga puede permitir esta cuestión", señaló.

Además, dejó entrever que no se trata de un episodio aislado. "Viene pasando que el comportamiento en Punta Alta se pone bastante agresivo. No quiero generalizar, porque no debe ser todo el mundo, pero si hay irracionales y gente que está loca, no tiene que estar ahí", expresó.

En ese contexto, Bella Vista solicitará a la Liga del Sur garantías de seguridad antes de volver a presentarse en la ciudad puntaltense con sus divisiones menores. "Hasta que no nos aseguren que esto no vuelva a pasar, nosotros en Punta Alta, por lo menos, a los chicos no los vamos a exponer", advirtió.

"Si había actividad de fútbol juvenil e infantil y estaba la barra, en algo fallamos también en la prevención. Tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros", concluyó.