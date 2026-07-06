Los vapeadores deberán tener una advertencia sobre los riesgos de su uso para la salud

El Ministerio de Salud actualizó e introdujo cambios que alcanzan a los cigarrillos, a los productos de tabaco combustibles, a los dispositivos cigarrillos electrónicos (DCE), dispositivos de tabaco calentado (DPTC) y bolsas de nicotina (BN) y amplió las vías de comunicación incorporando un chat-bot disponible mediante WhatsApp para quienes busquen o requieran información sobre temas relacionados al tabaquismo.

Así se informó en el Anexo incorporado a la resolución 796/2026 publicada en Boletín Oficial y la nueva norma derogó las resoluciones 623/2019 y 3499/2021, que hasta ahora regulaban la normativa gráfica de empaquetado, y la reemplazó con un nuevo documento titulado “Advertencias Sanitarias para los Productos de Tabaco y Nicotina”, dentro de la resolución 497/2012.

En tanto, la rotación de los mensajes sanitarios, la ampliación o modificación del listado de mensajes sanitarios, la realización del diseño, pictogramas o imágenes correspondientes a cada mensaje, será determinada por la cartera sanitaria.

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En el Anexo se indicaron las advertencias sanitarias para los cigarrillos y productor de tabaco combustibles y se indicó que “se mantiene la mayoría de las advertencias sanitarias existentes incorporando en el dorso del paquete la frase: ‘Fumar tabaco …’ y los diez textos correspondientes: 1. Produce cáncer, 2. Produce EPOC, 3. Produce ataques cardíacos, 4. Produce ACV, 5. Produce ataques de asma, 6. Durante el embarazo pone en riesgo a tu bebé, 7. Produce ceguera, 8. Aumenta el riesgo de diabetes, 9. Enferma tu boca y 10. Contamina gravemente el ambiente”.

Además, indicó: “En todos los casos la publicidad o promoción de los productos elaborados con tabaco se incluirá el pictograma de advertencia: Fumar tabaco aumenta el riesgo de diabetes/El consumo de tabaco agrava el daño vascular de la diabetes, cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) de la superficie total del material objeto de publicidad o promoción”.

“El mensaje sanitario estará escrito en un rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras y ocupará el 50% inferior de una de las superficies principales expuestas. La imagen ocupará el 50% inferior de la otra superficie principal. El fabricante o importador deberá adecuar los formatos suministrados a las dimensiones del envase sin alterar sus proporciones ni características gráficas. En el caso de los cartones de cigarrillos u otros envases de similares características, la imagen será impresa en la cara principal más visible al consumidor”, añadió.

Advertencias sanitarias para otros productos de tabaco y nicotina A

“La Resolución 549/26 asimila los nuevos productos de tabaco dentro de la ley 26.687 por lo cual obliga a que estos tenga una imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos del consumo de productos elaborados con tabaco o nicotina", expresó el escrito.

Asimismo, agregó: "Debido a que estos son nuevos productos en el mercado y que lo único que tienen en común es la presencia de nicotina, una sustancia altamente adictiva, se plantea que los dispositivos cigarrillos electrónicos, vapers, vapeadores (DCE); soluciones líquidas para estos; dispositivos productos de tabaco calentado (DPTC), sticks para estos y bolsas de nicotina (BN) tendrán un único mensaje sanitario: ‘Este producto contiene nicotina que es altamente adictiva’”.

También señaló que “en todos los casos la publicidad o promoción de dispositivos cigarrillos electrónicos, vapers, vapeadores (DCE); soluciones líquidas para estos; dispositivos productos de tabaco calentado (DPTC); sticks; y bolsas de nicotina (BN)” se deberá incluir el citado mensaje cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) de la superficie total del material objeto de publicidad o promoción.

En envases de los citados dispositivos “el mensaje sanitario y su correspondiente imagen describirán los daños relacionados con estos productos” y el mismo estará escrito en un rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras y ocupará el 50% inferior de una de las superficies principales expuestas. La imagen ocupará el (50%) inferior de la otra superficie principal. El fabricante o importador deberá adecuar los formatos suministrados a las dimensiones del envase sin alterar sus proporciones ni características gráficas”.

Otro cambio que introdujo la norma refiere a los canales de atención al público: “Este Ministerio ha actualizado y ampliado las vías de comunicación incorporando un chat-bot disponible mediante la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp dirigida a la población en general y en especial a todos aquellos que busquen y/o requieran información sobre temas de salud relativos al tabaquismo, incluyendo estrategias para dejar de fumar y sobre cómo proceder para realizar una denuncia por incumplimiento de la normativa vigente, entre otras cuestiones”.