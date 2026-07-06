Altas en Los Pumas en la semana del partido contra Gales en San Juan

Justo Piccardo, uno de los jugadores que se reincorporaron. Foto: prensa UAR.

Este lunes comienza la semana de trabajo para el seleccionado argentino de rugby de cara al duelo del sábado venidero ante Gales, por la segunda fecha del Nations Championship.

El partido se jugará a las 16.10 en el estadio Bicentenario de San Juan y contará con el arbitraje de Paul Williams (Nueva Zelanda).

Luego de la derrota del debut ante Escocia por 47-38 en Córdoba, el staff encabezado por Felipe Contepomi anunció modificaciones en el plantel.

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Posiciones en el Hemisferio Sur.

Se anunciaron las altas del tercera línea Marco Kremer, del centro Justo Piccardo y el segunda línea Efraín Elías.

El primero vuelve al equipo tras un período de licencia por paternidad, mientras que los otros dos jugadores tuvieron descanso a raíz de haber disputado sus clubes franceses la final del Top 14, en el que el equipo de Elías (Toulouse) derrotó al de Piccardo (Montpellier) por 28-20 el pasado sábado 27 de junio.

Posiciones en el Hemisferio Norte.

A raíz de estas incorporaciones se producirán las bajas de Mateo Soler (fullback de Dogos XV y MVP del Súper Rugby Américas 2026) y Luciano Asevedo (segunda línea de Tarucas, recientemente contratado por Toulón), quienes no formaron parte de la convocatoria de 23 para el cotejo ante Escocia.

A su vez, Agustín Fraga, Juan Penoucos y Agustín Sarelli serán considerados jugadores categoría "desarrollo".

Próxima fecha

Estos encuentros se llevarán a cabo el sábado venidero: Argentina-Gales, Nueva Zelanda-Italia, Australia-Francia, Japón-Irlanda, Fiji-Inglaterra, Sudáfrica-Escocia y Argentina-Gales.