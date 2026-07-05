Conmoción en Chaco: un futbolista de 18 años murió tras chocar en moto contra un auto

Un joven futbolista de 18 años murió este domingo en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra un automóvil.

La víctima fue identificada como Jeremías Lucas Correa, jugador surgido de las divisiones inferiores del Club Atlético Central Benítez.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:45 en el kilómetro 1024 de la Ruta 11, por causas que todavía son materia de investigación. Correa viajaba en una motocicleta Honda Titan junto a otro joven de 18 años, cuando el rodado impactó contra un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 21 años.

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Personal médico constató el fallecimiento del futbolista en el lugar del accidente. En tanto, el conductor de la moto, identificado con las iniciales M.J.B., fue trasladado al Hospital Perrando con fracturas y politraumatismos, donde permanece internado en estado estable.

Por su parte, el automovilista también sufrió diversas lesiones y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno en una causa por presunto homicidio culposo en accidente de tránsito.

La noticia generó un fuerte impacto en el Club Central Benítez, que despidió al joven con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba", expresó la institución, que además acompañó a la familia y amigos del futbolista en este difícil momento. (NA)