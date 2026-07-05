Estiman un menor ingreso de divisas del agro en 2026 por la caída de los precios internacionales

La liquidación de dólares del sector agroindustrial alcanzará los US$34.900 millones este año, lo que representa una baja respecto a las estimaciones previas, según reflejó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La actualización del panorama económico para el sector agropecuario trajo consigo un ajuste a la baja en las expectativas de ingresos de divisas. La proyección de liquidación para 2026 se sitúa ahora en US$34.897 millones, lo que implica un recorte de unos US$1.200 millones en comparación con lo previsto en el mes de mayo.

El ajuste no responde a una menor producción o a una caída en las cantidades enviadas al exterior, ya que las hojas de balance de granos y derivados mantienen los volúmenes de exportación previstos hace un mes.

En este sentido, el informe expuso que el factor determinante ha sido la caída en los precios internacionales de los productos que Argentina exporta, lo que impacta directamente en el valor final de las ventas.

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Con esta nueva cifra, el ingreso de dólares se ubicaría levemente por debajo de los US$36.164 millones liquidados durante el 2025, cifra que incluía tanto lo operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como lo canalizado por Contado con Liquidación.

En lo que va del año, los números muestran una desaceleración en comparación con el ciclo previo. En el acumulado hasta junio de 2026, el agro liquidó un estimado de US$15.768 millones, lo que representa una caída cercana al 14% en relación a los US$18.303 millones registrados en el mismo período de 2025.

El reporte explicó esa diferencia por dos factores excepcionales que ocurrieron el año pasado:

Incentivos temporales: durante el primer semestre de 2025 rigió una reducción de derechos de exportación que elevó la comercialización, dejando una vara de comparación muy alta para el presente año.

Adelantamiento de liquidaciones: la eliminación temporaria de retenciones en septiembre de 2025 provocó que muchas empresas adelantaran el ingreso de divisas, afectando el flujo de los meses subsiguientes, incluyendo el inicio de 2026.



A pesar del recorte en la cifra global, la BCR señaló que los efectos del esquema de exportación de finales de 2025 ya se habrían diluido, afirmando que “entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado”.

Hacia adelante, la entidad espera que el flujo de divisas proveniente de la cosecha 2025/26 hacia el mercado oficial de cambios se mantenga firme y prevé que “se sostenga por encima del promedio del último lustro para lo que resta del año”. (con información de NA)