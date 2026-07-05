Por tareas en la red, se afectará el servicio de agua en varios puntos de Bahía Blanca

Debido a una serie de intervenciones en la red que se llevarán a cabo este lunes 6 y el martes 7, se verá afectada la provisión de agua en distintos puntos de Bahía Blanca.

Los trabajos se efectuarán como parte de las obras de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas.

En este marco, el lunes se trabajará en el barrio Harding Green, por lo que estará afectado el suministro de agua en ese barrio, además de en Viajantes del Sur, Villa Aeropuerto, San Vicente, Base Aeronaval Comandante Espora, 17 de Agosto y Villa Hipódromo.

Por su parte, el martes 7, los trabajos se realizarán en Beruti, en sus intersecciones con Villarino, Fitz Roy y España, y afectarán el servicio en el micro y macrocentro, y también en el barrio Pedro Pico.

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Por ello, desde Aguas Bonaerenses SA (ABSA) se solicita a los usuarios realizar reservas de agua para cuando se produzca la afectación y, durante ese período, cuidarlas y utilizarlas solo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Ante dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse al 0800-999-2272 o a través de las redes sociales de ABSA en Facebook y Telegram.