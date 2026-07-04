La producción automotriz cayó un 18% en el primer semestre

Las terminales automotrices produjeron 37.029 vehículos (entre automóviles y utilitarios livianos) durante los 18 días hábiles de actividad de junio, lo que significó una baja del 1,9% respecto de mayo y un retroceso del 13,6% en la comparación interanual frente a las 42.848 unidades registradas en junio de 2025.

Según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), el balance del primer semestre del año arroja un total de 204.658 unidades fabricadas, un 18,3% menos que en el mismo período del año anterior.

Al respecto, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, analizó la coyuntura y advirtió sobre la velocidad de la reactivación: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

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En el plano del comercio exterior, las exportaciones tampoco sumaron buenas noticias en el mes. En junio se despacharon 22.373 unidades al exterior, marcando una caída del 11,3% frente a mayo y un 1,7% por debajo interanual.

En el acumulado de los primeros seis meses, las ventas al extranjero sumaron 126.893 vehículos, una leve contracción del 2,1% en comparación con las 129.654 unidades de la primera mitad del año pasado.

Valoración de la apertura

Frente a este panorama exportador, Pérez Graziano respaldó la reciente agenda desregulatoria de la Casa Rosada, aunque envió un mensaje directo hacia los gobernadores e intendentes: “La reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz. Sin embargo, es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”. (DIB)