Las ciclovías, otra vez en el centro de la escena
Analizar la eficiencia de las ciclovías es parte de un estudio integral que se deben mantener sobre todo lo relacionado con la cuestión vial urbana.
Un proyecto del boque de concejales de la Libertad Avanza pone otra vez el foco en las ciclovías, a diez años del trazado de los primeros carriles destinados a ese medio de movilidad.
El pedido plantea la necesidad de analizar el funcionamiento de estos sitios destinados a la circulación de bicicletas.
"Toda política de movilidad urbana debe estar sujeta a mecanismos de evaluación permanente", indica la propuesta, al tiempo de asegurar que "distintos sectores de la comunidad han planteado observaciones para determinados corredores, la seguridad en los cruces y la afectación de espacios destinados al estacionamiento y a la actividad comercial".
Como concepto general en materia vial, todas las intervenciones, modificaciones o adecuaciones que se realizan en la vía pública deben ser consideradas de manera continua.
El tránsito vehicular es una materia de altísima complejidad, con distintos actores y con una dinámica que exige atender todo lo que ocurre de forma periódica.
Ha habido decenas de casos de decisiones tomadas que han resultado acertadas y mejoraron el funcionamiento de zonas conflictivas pero también hay otras que, implementadas, no tuvieron una respuesta esperada.
En el caso de las ciclovías, trazadas en gran medida a partir de un estudio integral realizado por profesionales de la UTN, ya han tenido adecuaciones y hay muchas que al materializarse generaron otro tipo de conflictos viales.
Pero no se trata de establecer un control o evaluación “a ojo”. Se requieren estudios, relevamientos, estadísticas, seguimiento. Toda decisión debe responder a análisis serios y completos, que involucren a todos los actores.
A partir de los ajustes necesarios, las adecuaciones y eventualmente correcciones es que el sistema funcionará cada vez de mejor manera y su emplazamiento no responderá de manera exclusiva a “darles un espacio a los ciclistas” sino a generar una propuesta útil y eficiente.
Como concepto, la idea de disponer de ciclovías es por demás adecuada. Pero para eso debe ser eficiente, tener lógica y adecuarse a uso y demanda. Para eso es necesaria disponer de una política continua de control, supervisión y ajuste.