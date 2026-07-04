Las ciclovías, otra vez en el centro de la escena

Un proyecto del boque de concejales de la Libertad Avanza pone otra vez el foco en las ciclovías, a diez años del trazado de los primeros carriles destinados a ese medio de movilidad.

El pedido plantea la necesidad de analizar el funcionamiento de estos sitios destinados a la circulación de bicicletas.

"Toda política de movilidad urbana debe estar sujeta a mecanismos de evaluación permanente", indica la propuesta, al tiempo de asegurar que "distintos sectores de la comunidad han planteado observaciones para determinados corredores, la seguridad en los cruces y la afectación de espacios destinados al estacionamiento y a la actividad comercial".

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Como concepto general en materia vial, todas las intervenciones, modificaciones o adecuaciones que se realizan en la vía pública deben ser consideradas de manera continua.

El tránsito vehicular es una materia de altísima complejidad, con distintos actores y con una dinámica que exige atender todo lo que ocurre de forma periódica.

Ha habido decenas de casos de decisiones tomadas que han resultado acertadas y mejoraron el funcionamiento de zonas conflictivas pero también hay otras que, implementadas, no tuvieron una respuesta esperada.

En el caso de las ciclovías, trazadas en gran medida a partir de un estudio integral realizado por profesionales de la UTN, ya han tenido adecuaciones y hay muchas que al materializarse generaron otro tipo de conflictos viales.

Pero no se trata de establecer un control o evaluación “a ojo”. Se requieren estudios, relevamientos, estadísticas, seguimiento. Toda decisión debe responder a análisis serios y completos, que involucren a todos los actores.

A partir de los ajustes necesarios, las adecuaciones y eventualmente correcciones es que el sistema funcionará cada vez de mejor manera y su emplazamiento no responderá de manera exclusiva a “darles un espacio a los ciclistas” sino a generar una propuesta útil y eficiente.

Como concepto, la idea de disponer de ciclovías es por demás adecuada. Pero para eso debe ser eficiente, tener lógica y adecuarse a uso y demanda. Para eso es necesaria disponer de una política continua de control, supervisión y ajuste.