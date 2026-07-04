Bubista: "Cabo Verde representó con orgullo al país en su histórica primera Copa del Mundo"

El seleccionado de Cabo Verde quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3 a 2 ante Argentina en el tiempo suplementario por los dieciseisavos de final, aunque su entrenador, Bubista, destacó el desempeño de sus dirigidos y aseguró que el equipo representó con orgullo a su país en su histórica primera participación en una Copa del Mundo.

Los "Tiburones Azules" nunca bajaron los brazos y lograron igualar el marcador en dos oportunidades frente al vigente campeón del mundo, por lo que llevaron el encuentro al alargue antes de caer en Miami.

Tras el partido, el entrenador Bubista resaltó el esfuerzo colectivo y el recorrido realizado durante el certamen, el cuál fue histórico para el conjunto africano.

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"Se trata de estar orgullosos del equipo y del grupo de trabajo. Creo que le hemos dado honor a nuestro país. Jugamos contra los campeones del mundo, empatamos dos veces y fuimos al tiempo extra", afirmó Bubista.

Perdimos el partido por una jugada de pelota parada, pero sobre todo estamos orgullosos de los jugadores.

El técnico lamentó que dos de los tres tantos argentinos llegaran a través de la pelota parada, un aspecto que consideró determinante en el resultado.

"Perdimos el partido por una jugada de pelota parada, pero sobre todo estamos orgullosos de los jugadores. Nuestro país ha demostrado dignidad en este Mundial. Hemos demostrado nuestro carácter y nuestra identidad", sostuvo.

Cabo Verde cerró así una actuación histórica en su debut mundialista: en la fase de grupos empató 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita para avanzar a dieciseisavos, donde volvió a exhibir su solidez defensiva y puso contra las cuerdas a Argentina antes de despedirse del torneo. (NA).