La maniobra de Gasly que hizo enojar a Colapinto "¿Qué carajo está haciendo? Casi chocamos"

Franco Colapinto se mostró molesto con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, por una maniobra al límite en el inicio del Gran Premio de Gran Bretaña del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El argentino se descargó con su equipo en la radio, tras un momento de sosobra en el inicio de la carrera que terminó con triunfo de Charles Leclerc de Ferrari.

"¿Qué carajo está haciendo?", preguntó molesto Franco.

"Estaba siendo apretado contra vos", le respondieron.

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No obstante, Colapinto no se conformó con eso: "No amigo, se movió en el frenaje. Amigo, casi chocamos", insistió.

Esta fue la maniobra por la que se quejó el pilarense:

Finalmente y luego de una gran largada, Franco llegó noveno por delante de Gasly, quien fue décimo, y ambos sumaron puntos.