Con Colapinto partiendo desde el fondo, se corre el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone

Con el argentino Franco Colapinto como protagonista, se correrá hoy el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el emblemático circuito de Silverstone se pondrá en marcha desde las 11 y se podrá ver con Disney +.

El pilarense, piloto de Alpine, largará desde la 19° colocación, luego de una complicada clasificación, en la que quedó eliminado en Q1 tras un despiste.

Previamente, además, había sido 12° en la carrera sprint ganada por Kimi Antonelli (Mercedes Benz), quien también fue el más rápido de la Qualy y hoy partirá desde la pole position.

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A su lado estará Charles Leclerc (Ferrari), quien tendrá el segundo cajón de largada.

Detrás estarán Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) como 4º, Isack Hadjar (Red Bull) 5º, Lando Norris (McLaren) 6º), Max Verstappen (Red Bull) 7º, Oscar Piastri (McLaren) 8 º, Arvid Lindblad (Racing Bulls) 9º y Liam Lawson (Racing Bulls) 10º.

Mientras que el compañero de equipo de Franco, Pierre Gasly, ocupará el 12° lugar de partida.