Camionero trae "Pruebas de Contacto": una de las giras más comentadas del año

Integrado por Joan Manuel Pardo y Santiago Luis, Camionero construyó un camino propio dentro de la escena independiente. Su formato de guitarra, batería y voces, sumado a una fuerte identidad artística y un modelo de trabajo completamente autogestionado, los convirtió en una de las bandas con mayor crecimiento de los últimos años.

La gira llega a Bahía luego de una serie de presentaciones con localidades agotadas, entre ellas las dos funciones de lanzamiento del nuevo disco en el Teatro Flores, donde el público recibió con entusiasmo las canciones de "Pruebas de Contacto", un trabajo que profundiza el sonido de la banda y reafirma su identidad dentro del rock nacional.

Quienes ya conocen a Camionero saben que sus conciertos van mucho más allá de un recital convencional. Cada fecha propone una experiencia intensa, con una fuerte conexión entre la banda y el público, una puesta cuidada y un repertorio que combina las nuevas composiciones con los temas que marcaron su crecimiento.

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Las entradas ya pueden adquirirse a través de TicketBahia.com