Barrio Patagonia, un vergel

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 72 años, en julio de 1954, se intensificó la promoción del barrio parque Patagonia, surgido de un fallido emprendimiento industrial.

La historia comenzó en enero de 1949, cuando un grupo de inversores anunció la construcción del lavadero de lanas Patagonia SA, llamado a ser el más grande del mundo en su género.

El objetivo era la explotación de lanas en sus procesos industriales y comerciales, inclusive las tareas agropecuarias inherentes a la materia prima.

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El lugar elegido para su emplazamiento fue el kilómetro 673 de la ruta 3 y el emprendimiento fue definido como "de gran utilidad" para los productores y barracas de lanas, al tiempo que, en el futuro, contribuiría a la formación de plantas de hilandería y tejeduría.

Proyecto del lavadero, 1949

El lavadero sería un modelo de modernidad y dispondría de agua tibia proveniente de un surgente construido con ese fin. Junto con la fábrica se anunció la formación de un barrio destinado a los empleados.

El único paso concreto de esa historia fue la construcción del surgente, ya que por cuestiones económicas el proyecto fue finalmente dejado de lado. Los propietarios decidieron entonces el loteo del sector, cuyo primer paso fue dado en 1951, con no muy buena respuesta por parte la gente.

Bendición del surgente, 1949

Por eso en 1954 la firma Luis Carballo organizó una excursión al lugar para promocionar sus bondades, “el barrio que la ciudad necesitaba”. “Queremos que usted mismo compruebe el magnífico surgente, la forestación, canalización y edificación existente”, al que definieron como “un magnífico vergel”, que sumaba un lago de enfriamiento del agua y un vivero con “variadas y aclimatadas especies”.

Vivienda del barrio, 1954

Lo cierto es que por aquellos años el lugar aparecía “alejado” del centro, para ir había que pasar por delante del cementerio –algo que no sumaba—por lo cual comenzó poco a poco funcionando con casas de “fin de semana”.