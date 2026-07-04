Los Pumas cayeron ante Escocia en Córdoba en el debut del Nations Championship

El try de Rodrigo Isgró para Los Pumas, a los 42m. Fotos: prensa UAR (Gaspafotos).

Los Pumas cayeron 47-38 ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el inicio de la actividad internacional 2026 con el nuevo certamen Nations Championship, que agrupa a los mejores de los hemisferios sur y norte, con Japón y Fiji como invitados.

Hoy la jornada en suelo cordobés tuvo un condimento especial: Matías Alemanno alcanzó los 100 caps con la camiseta argentina y se convirtió en el 5º jugador del seleccionado en lograr esa marca.

Para el rugby bahiense y de la URS la noticia fue el quinto cap que sumó el octavo Joaquín Moro, quien ingresó a los 60 minutos en reemplazo del ala Santiago Grondona.

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El arranque fue prometedor para el equipo de Felipe Contepomi. A los diez minutos, después de un line cerca del ingoal rival y un maul dominante, Joaquín Oviedo apoyó el primer try y Tomás Albornoz transformó para poner el 7-0. Argentina siguió buscando y volvió a instalarse en campo escocés tras una buena combinación entre Oviedo, Santiago Grondona y Mateo Carreras, aunque un knock-on frustró la chance de ampliar la ventaja.

Escocia reaccionó con paciencia y poder físico. Tras una posesión prolongada de 13 fases, el capitán Sione Tuipulotu apoyó el try del empate que Duncan Jordan convirtió. Poco después, Pierre Schoeman aprovechó otra secuencia ofensiva para dar vuelta el marcador, aunque la conversión se fue desviada.

Los europeos crecieron en el contacto y comenzaron a encontrar grietas en la defensa argentina. Un penal de Albornoz redujo la distancia a 12-10, pero antes del descanso Ben White condujo una acción que terminó con el try de Hutchison y la posterior conversión de Jordan: 19-10 al entretiempo.

En el complemento Los Pumas volvieron a acercarse. Tras una recuperación y buena jugada colectiva, Rodrigo Isgró apoyó el try y Albornoz convirtió para dejar el partido 19-17. La ilusión fue efímera: un penal por offside le dio a Escocia un line que terminó en maul y try de Brown, y luego White asistió a Scott Cummings para estirar la diferencia a 33-17.

Argentina no bajó los brazos y descontó con un try de Tomás Rapetti, nuevamente convertido por Albornoz. Pero errores en la salida y una amonestación de Joaquín Moro le permitieron a los visitantes volver a golpear: Gregor Hiddleston apoyó y, más tarde, Rowe se escapó por la punta para elevar el marcador a 47-24.

El cierre fue de intercambio de tries. Lucio Cinti apoyó debajo de los palos y Agustín Moyano sumó otro, ambos convertidos por Albornoz, para dejar el resultado final en 47-38.

Pese a la derrota, Los Pumas dejaron pasajes de buen rugby ofensivo, aunque pagaron caro las desatenciones defensivas frente a un Escocia eficaz con la pelota en mano.

Otros resultados

La jornada inaugural del Nations Championship había comenzado a la madrudaga, con la victoria con punto bonus de Nueva Zelanda ante Francia por 34-32.

Se jugó en el estadio One New Zealand Stadium, Christchurch.

Otro que sumó punto bonus ofensivo en el debut (sistema de 4 o más tries) fue Irlanda tras vencer a Austalia de visitante por 33 a 31, en el Allianz Stadium, Sidney.

Más tarde en la madrugada Japón, que participa como invitado, le ganó a Italia por 27 a 10 Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokio.

Además, Gales cortó una racha histórica de derrotas ante Fiji (39-24, de visitante) y Sudáfrica quebró a Inglaterra en el segundo tiempo para superarlo 45-21.

Próxima fecha

Estos encuentros se llevarán a cabo el sábado venidero: Argentina-Gales (a las 16 en San Juan), Nueva Zelanda-Italia, Australia-Francia, Japón-Irlanda, Fiji-Inglaterra, Sudáfrica-Escocia y Argentina-Gales.