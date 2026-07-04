Tiro arrancó inspiradísimo, hizo 3 goles en 20 minutos y vapuleó a Rosario: 4 a 0 y a la final

¡Qué tarde, Mac! Mariano Mac Coubrey celebra uno de sus dos goles, en la victoria ante Rosario por 4 a 0. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Un arranque demoledor y sumamente efectivo le permitió a Tiro Federal encaminar rápidamente el triunfo ante Rosario Puerto Belgrano, para terminar ganando 4 a 0 y así avanzar a la final del Torne Apertura de la Primera División "B" de la Liga del Sur, donde cruzará con Comercial (ver abajo).

Es que el aurivioleta tuvo un arranque de ensueño y marcó tres goles en los primeros 20 minutos de la semifinal disputada en el Onofre Pirrone y en la última jugada le puso la frutilla del postre con el cuarto tanto.

Ni bien comenzó el juego, el dueño de casa manejó la pelota, puso sus líneas bien altas y se lo notó metido, imponiéndose en todos los duelos y siendo desequilibrante sobre por los costados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con la defensa firme, Franco Lefiñir en modo todoterreno manejando los hilos y el desequilibrio de Restiffo por izquierda, Tiro tomó enseguida las riendas del trámite y mostró una virtud fundamental: fue 100% efectivo.

Es que en la primera situación de riesgo lastimó a Rosario. También en la segunda y después en la tercera.

El prime gol llegó a los 6 minutos, luego de un centro pasado de Restiffo que Cuevas devolvió al medio, por donde llegó Mc Coubrey para abrir el marcador.

Con la ventaja a su favor, Tiro profundizó su búsqueda, siguió manejando la pelota y jugando bien lejos del arco de Arias, aunque la visita avisó con una jugada aislada y de arremetida de Grippaudo, quien se inventó una chance por la derecha, rematando cuando entró al área, y su tiro dio en el palo.

Aunque eso no modificó el trámite ni le hizo perder los estribos a Tiro, que a los 17 amplió la diferencia con otro gol de Mac Mac, porque Ocampo robó en la salida ante un yerro de Segovia, lo asistió y el "9" definió de gran manera por encima de Riffo.

Casi sin tiempo de reacción, el aurivioleta volvió a lastimar, porque a los 20 otra vez explotó la banda izquierda con Restiffo, quien centró para Genaro Fraysse, que definió muy bien de media vuelta para el 3 a 0.

Fue un vendaval Tiro, que en 20 minutos generó 3 chances y anotó en todas, para dar un golpe sobre la mesa y, aunque al partido le quedaba muchísimo por jugar, encaminar bien temprano la semi.

El dueño de casa fluyó y mostró un alto nivel colectivo, apoyado en algunos muy buenos rendimientos individuales, para no dejar hacerle pie a Rosario, que no le encontraba la vuelta ni podía reaccionar.

Definitivamente, arrancaba otro partido.

Con este marcador, Tiro administró los tiempo y fue trabajando el trámite, sabiendo que ahora debía proteger lo conseguido.

La visita, de a poco, adelantó un poco sus líneas y generó alguna sensación positiva por intermedio de Sebastián Mendoza.

Justamente fue el delantero el que a los 37 tuvo una chance clara para descontar, cuando probó al segundo palo desde el vértice del área con un gran remate que encontró una fabulosa reacción de Bruno Arias, quien festejó su atajada como un gol y bien que lo valía.

En definitiva, Tiro tuvo un primer tiempo de ensueño, porque marcó las 3 veces que llegó a fondo, ligó cuando tuvo que ligar (en el palo) y su arquero respondió de gran manera cuando lo necesitó. 45 minutos ideales.

En el entretiempo Katz movió el banco y mandó a la cancha a Nico Ovando y Zweedyk para ir en busca del descuento que lo metiera nuevamente en partido.

A los cinco minutos, además, ambos se quedaron con 10 por las expulsiones de Franco Lefiñir, quien venía siendo la gran figura de la cancha, y Otero. Ambos por agresiones, en dos jugadas distintas.

Primero vio la roja Lefi por un tumulto en el área y luego de un largo rato, en la primera acción cuando se reanudó el juego, echaron al defensor de la visita.

Luego de algunos acomodamientos tácticos por el nuevo panorama, pero el juego se jugó lejos de los arcos, se volvió cortado y casi sin chances de riesgo.

No obstante, ahora fue Rosario el que tomó la posesión, por la obligación del resultado y porque Tiro, ya con la ventaja, lógicamente retrocedió unos metros para no dejar reaccionar a su rival.

Sobre el final, Rosario pobló su delantera con el ingreso de Trotta y Pedro Fernández mudándose al área, pero tampoco pudo terminar de inquietar a Arias.

Y, encima, a los 95, Gino Carrozzi se mandó una arremetida individual y marcó un verdadero golazo al ángulo ingresando al área por el vértice, para el 4 a 0 y que la fiesta tirense sea completa.

*La final

Tras esta victoria, Tiro Federal definirá los playoffs ante Comercial, que venció a Sansinena por penales.

El portuarios se impuso por 3 a 2, luego de igualar sin goles en el tiempo regular.

De esta manera, Comercial será local en el partido decisivo ya que fue el mejor de la fase regular, lo que también le permitirá tener una chance más en caso de perder.

*La síntesis

-Tiro Federal (4)



Arias 7



Cuevas 6

Calamante 7

S. Mancinelli (c) 7

Pizzorno 6



G. Fraysse 7

Ocampo 6

Lefiñir 5

Restiffo 8



Cabrera 6

Mc Coubrey 9



DT: Sebastián Gigliotti y Gonzalo Sardi.



Rosario (0)



Riffo 5



E. González 5

P. Fernández (c) 5

Orellana 5

B. Segovia 5



Otero 4

Gregorachuk 5

E. Katz 5

Ñancucheo 5



Grippaudo 5

Mendoza 6



DT. Marcelo Katz



PT. Goles de Mc Coubrey (TF), a los 6 y 17m., y G. Fraysse (TF), a los 20m.

ST. Gol de Carrozzi (TF), a los 50. Fueron expulsados Lefiñir (TF), a los 2m., y Otero (TF), a los 4m.



Cambios. 60m. Conciencao por Mc Coubrey, 68m. Talmón por Pizorno y 84m. Carrozzi y Salgado por G. Frayyse y Cabrera, en Tiro Federal; 45m. Ovando y Zweedyk por Ñancucheo y E. González, 73m. Trota y Palavecino por Grippaudo y Katz, en Rosario.



Amonestados. Arias (90m.), en Tiro; Ñancucheo (16m.), Grippaudo (35m.), Katz (38m.), Mendoza (49m.), P. Fernández (65m.) y Segovia (82m.).



Árbitro. Franco Páez (6).



Cancha. Tiro Federal (buena).