El chivo tuvo efectividad en los penales y llegó a la definición

En un partido intenso, con pocas chances de gol, Liniers prevaleció en los penales, eliminó a Bella Vista en su casa y definirá el playoffs del Apertura de la máxima división ante Huracán.

Los reñidos 90 minutos se fueron con marcador en blanco, pero el chivo mostró más efectividad desde el punto penal para imponerse por 3 a 1.

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Los dos tuvieron buenas intenciones desde el vamos. El local trató de manejar los tiempos del partido, pero el visitante encontró espacios para la contra.

La primera chance clara la tuvo el "Oso" Castro, pero encontró una muy buena respuesta de "Trapito" Martínez.

En frente, el pibe Felipe Achares se generó un par de ocasiones, pero sus definiciones fueron imperfectas.

Con el correr del reloj todo se hizo más parejo y los de corte --centrales y volantes de marca-- se impusieron.

En el complemento nada cambió. Otra vez el local asumió el rol protagónico, pero el albinegro encontró algún resquicio para meter algún contragolpe.

De hecho, Fran Martínez evitó el tanto visitante tras un definición defectuosa de Joaquín Castro. Algunos reclamaron gol, ya que el 1 salvó su valla sobre la línea.

Bella Vista no se resignó, pobló de atacantes el área rival, pero no tuvo profundidad y los embates murieron en la seguridad de Mendiguibel y en las buenas respuestas en el juego aéreo de los dos centrales.

Con el gasto de energías, los penales quedaron a la vuelta de la esquina. Testa --de gran cometido-- pitó el final y todo se fue a la definición desde los 12 pasos.

Y por esa vía, Liniers se mostró más firme. No falló sus disparos, Mendiguibel hizo lo suyo y el chivo terminó celebrando.

LA SÍNTESIS

BELLA VISTA 0 (1)

F. Martínez 7

Rosales 5

Sosa 7

Reule 6

Bardella 5

Gandolfo 5

Vogel 7

Belleggia 5

R. Gómez 5

F. Achares 6

L. Martñinez (c) 5

DT: M. Carrilllo

LINIERS 0 (3)

MENDIGUIBEL 8

Maio 6

I. Fernández (c) 7

S. Villlalba 6

N. Malerba 5

Biondo 5

Paolorossi 7

Chamorro 6

Monti 5

Bertoni 5

Castro 5

DT: Romero-Ribes

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

PENALES. Para el chivo anotaron Iván Fernández, Pereyra y Phillip.

Para el Gallego sólo convirtió Belleggia, mientras que el remate de Rosales fue atajado por Mendiguibel, al tiempo que marraron Alexis Vega --travesaño-- y Bardella (palo izquierdo).

CAMBIOS. 59m. A. Vega (5) por F. Achares y 75m. G. Díaz por L. Martínez, en Bella Vista; 68m. G. Pereyra por Biondo, 75m. Phillip por Castro y 84m. Rebolledo por Bertoni y R. Ullmann por Chamorro, en Liniers.

ARBITRO. Sergio Testa (8).

CANCHA. Bella Vista (buena).