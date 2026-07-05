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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 24: el domingo propone dos partidazos de octavos de final

Se enfrentan Brasil-Noruega y México-Ingleterra.

Con dos partidos que generan mucha expectativa, continúan hoy los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Así es la agenda del día:

*Octavos de final

*Brasil vs Noruega

-Hora: 17

-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

-Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

-Televisión: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

*México vs Inglaterra

-Hora: 21

-Estadio: Estadio Azteca

-Árbitro: Alireza Faghani

-Televisión: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

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