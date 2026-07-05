Agenda, día 24: el domingo propone dos partidazos de octavos de final
Se enfrentan Brasil-Noruega y México-Ingleterra.
Con dos partidos que generan mucha expectativa, continúan hoy los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Así es la agenda del día:
*Octavos de final
*Brasil vs Noruega
-Hora: 17
-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
-Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
-Televisión: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
*México vs Inglaterra
-Hora: 21
-Estadio: Estadio Azteca
-Árbitro: Alireza Faghani
-Televisión: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium y DSports