Bella Vista denunció violencia contra jugadores menores de edad luego de un partido en Punta Alta

Desde el Club Bella Vista informaron que jugadores de la categoría 2009 fueron agredidos -este sábado- en instalaciones del Club Rosario Puerto Belgrano en Punta Alta. Según indicaron, los incidentes ocurrieron al terminar el encuentro y varios resultaron heridos.

"Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos en el día de la fecha... Nuestros jugadores, todos menores de edad, y sus familias fueron víctimas de una brutal agresión por parte de padres e integrantes de la barra de Rosario Puerto Belgrano que se encontraban en el lugar", indicaron mediante un comunicado en el Instagram Semillero Gallego.

En tanto, indicaron que "como consecuencia de estos lamentables hechos de violencia" varios de los jugadores y familiares resultaron heridos. Algunos de los menores debieron recibir asistencia médica en el Hospital Eva Perón de Punta Alta.

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"Desde nuestra institución exigimos a los responsables las explicaciones correspondientes y les hacemos saber que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resguardar a nuestros chicos y para que un hecho de esta gravedad no vuelva a repetirse", señala el escrito.

Por último, expresaron que "estos actos no pueden pasar desapercibidos. Son sumamente preocupantes y repudiables", al tiempo que indicaron que "atentan contra los valores del deporte y las normas de convivencia que promueve la liga. CON LOS CHICOS NO".